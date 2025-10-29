Gebze'de Çöken Binada Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

'147 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "29 Ekim 2025 tarihinde saat 07.30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları vali ve belediye başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.