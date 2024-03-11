Gebze'de ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi'nde M.B. yönetimindeki 34 DBG 555 plakalı cip ile E.Ş. idaresindeki 41 ALR 039 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.Ş, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.