Gebe okulu, kadınları doğuma ve anneliğe hazırlanıyor

Hamileleri doğum öncesi ve sonrasına hazırlamak ve normal doğumun faydalarını anlatmak amacıyla hizmet veren Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nda eğitim alan kadınlar, anneliğe bilinçli adım atıyor.

Hastanenin gebe okulunda anne adayları, doğuma hazırlık sürecinde kadın sağlığı, nefes egzersizleri, yoga, pilates, anne sütü ve bebek bakımı gibi konularda eğitim alıyor.

Ebeler tarafından gebelere bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılırken, fiziksel aktivitelerle de hamilelerin doğum sancılarının ve ağrılarının azaltılması sağlanıyor.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Veli Mihmanlı, AA muhabirine, gebe okulunda uzman ebelerin anne adaylarını, zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak normal doğuma veya gebelik sürecine hazırladığını söyledi.

Okulda, bebek sağlığı açısından da annelerin bu sürece en sağlıklı şekilde hazırlandığını aktaran Mihmanlı, gebelere güncel bilgiler verildiğini ifade etti.

Anne adaylarının hastanelerdeki gebe okuluna gitmelerini tavsiye eden Mihmanlı, "Her kurumda gebe okulu zorunlu hale gelmiştir ve bulundurulması gerekir. Hastanemizde gebeler, son 3 ayına girdikleri zaman doğumhane ziyareti yapılıyor ve oradaki ebe ve doktorlarla tanıştırılıyor. Gebe kadınlara, doğum ağrısı kaygısından uzaklaşmaları için bilgiler verilerek, onlarla yakın iletişim içerisine giriliyor." dedi.

"Doğal olan normal doğum"

Mihmanlı, normal doğumu teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Normal doğumda sezaryen operasyonuna göre annede kanama, anemi, enfeksiyon ve anesteziye bağlı komplikasyonlar daha az görülür. Dolayısıyla doğum sonrası normal aktivitelere dönüş daha erken olur. Anneyle bebek arasındaki iletişim daha erken kurulur." diye konuştu.

Türkiye'de sezaryen oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Mihmanlı, sezaryenin bir ameliyat olduğunu ve tıbbi gerekçelere dayandırılarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mihmanlı, bir takım komplikasyonlara da yol açan sezaryenin, anne ve bebek için riskli durumlarda hayat kurtarıcı olduğunu sözlerine ekledi.

"1 yılda 800'ü aşkın gebeye hizmet vermekteyiz"

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Meral Kurt Durmuş ise normal doğum ile anne bebek sağlığını korumanın, Sağlık Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Durmuş, anne ve bebek sağlığını korumak, doğal olan normal doğumu yaygınlaştırmak ve sezaryen oranlarını azaltmak amacıyla "normal doğum eylem planı" hazırlandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bizler de bu doğrultuda genel multi disipliner bir yaklaşımla hastanemizde doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası, bu mucizevi süreçte kadınların yanında olarak, en iyi şekilde kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada bir ebemiz görevli. 1 yılda 800'den fazla gebeye hizmet vermekteyiz. Gebelik sürecinde yapılması gerekenler, alışkanlıklar ya da egzersizler, beslenme alışkanlıkları konularında sorumlu ebemiz, diyetisyenle ve fizyoterapistlerle birlikte hizmetleri devam ettiriyor."

Babalara da eğitim veriliyor

Sorumlu ebe Gönül Doğan da hamilelerin gebelik öncesi ve doğum sonrası dönemleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sadece annelere değil babalara da eğitim verdiklerini bildiren Doğan, ebeveynlerin normal doğum, ağrı yönetimi, anne-babalık rollerini benimsemeleri gibi konularda bilgi ve beceri kazandırdıklarını kaydetti.

Gebelere ücretsiz bireysel danışmanlık ve grup eğitimleri verdiklerini de ifade eden Doğan, hastanenin web sayfasından gebe okuluyla ilgili iletişim bilgilerine ulaşılabildiğini ve hastanedeki stantlarında da broşürler dağıtarak ön bilgi verdiklerini dile getirdi.

Eğitimlerinin haftada bir gün olmak üzere 5 seans olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bireysel danışmanlık, bir grup eğitimi şeklinde olmaktadır. Burada gebelik, gebelik öncesi, doğum, doğum sonrası, yeni doğan bakımı, anne sütü emzirme teknikleri, normal doğum şekillerini, riskli gebelikleri anlatıyoruz. Gebelikte tehlike belirtileri nelerdir? Bunları anlatıyoruz. Egzersizler ve yoga eğitimi veriyoruz. Masajları gösteriyoruz. Hastaneye başvurduklarında doğumu rahat, kolay, konforlu ve güvenli geçirmeleri için öğrettiklerimizi uygulamalarını sağlıyoruz."

"Doğum korkusunu gebe okulunda yendim"

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde doğum yapan Aslı Yılmaz ise gebe okulunda aldığı eğitimden çok fayda gördüğünü söyledi.

Hastanede gördüğü broşürle eğitimden haberdar olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Doğumla ilgili korkularım vardı. Gebe okulunda normal doğuma hazırlandım. Bu okulda nefes egzersizleri, pilates, yoga, anne sütü gibi konularda eğitim aldım. Bu süreçte psikolojik olarak kendimi hazır hissettim. Doğum öncesi, doğum sonrası bir sürü eğitim alarak bilgilendim. Doğal olan normal doğumun önemini burada çok iyi hissettim. Kendimin ve bebeğimin sağlığı için normal doğum istedim. Sıfır stresle doğum sancılarımı evde yaşadım. Bunların kontrolleri benim elimdeydi. Çünkü aldığım eğitimler, bu kontrolleri sağlamamı, doğru nefes ve hareketlerle doğuma evde hazırlanmama yardımcı oldu. Böylece hastanede çok sıkıntı yaşamadım, doğumum da çok kolay gerçekleşti."

Gebe okulunda ilk 6 aya kadar anne sütünün öneminin anlatıldığını ve diyetisyen hizmeti de aldığını kaydeden Yılmaz, ikinci kez çocuk doğurmayı düşündüğünü, bu nedenle okuldan bilgi almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.