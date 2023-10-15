KAYS EBU SEMRA /MUSTAFA HABBUŞ - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneye uzanan göç yolu, İsrail'in saldırıları nedeniyle tamamen yıkılan mahalleler, moloz yığınları ve her yerden yayılan ceset kokusuyla daha da korkunç hale geldi.

Gazzeliler, İsrail'in 'güvenli rota' olarak gösterdiği yolda bombaların hedefi oldu

KAYS EBU SEMRA /MUSTAFA HABBUŞ - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneye uzanan göç yolu, İsrail'in saldırıları nedeniyle tamamen yıkılan mahalleler, moloz yığınları ve her yerden yayılan ceset kokusuyla daha da korkunç hale geldi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail'in sözde "güvenli yol" dediği güzergahta ilerlerken bombaların hedefi oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

İsrail, gösterdiği rota boyunca kuzeyden güneye doğru ilerleyen sivil konvoyu 13 Ekim'de havadan vurmuş, saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Filistinliler, bombardımandan kaçan ailelerinin bombardımanda öldüğünü dile getirse de İsrail ordusu, uluslararası eleştirilere rağmen günlerdir Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivile evlerini boşaltmaları çağrısını sürdürüyor.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, konvoy saldırısının ardından AA muhabirine, "İşgalci İsrail ordusunun talebi üzerine kentin kuzeyinden güneyine doğru ilerleyen 3 konvoy, Salahaddin ve Er-Raşid caddelerinde İsrail katliamına maruz kaldı." açıklamasında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun, yollarda yerinden edilmiş insanlardan oluşan konvoyları ve onların yardımına giden ambulansları nasıl vurduğunu gösteren görüntüleri yayınlamıştı.

"İsrail her yerde öldürüyor"

AA muhabirine konuşan Filistinli Samih Ahid (44), "İsrail'in yerlerinden edilmiş insanlardan oluşan konvoyları vurduğunda bombardımandan mucizevi bir şekilde kurtulduk." dedi.

Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin olmadığını vurgulayan Ahid, "İsrail ordusunun kuzeyi boşaltma talebi üzerine taşıyabildiğimizi taşıyıp kaçtık. Yolda ordu, konvoyu hedef aldı, onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı." dedi.

Ailesiyle birlikte yürüyerek Gazze kentinin orta kesimlerine gelen Filistinli Hind ed-Dali (34) de "Korku içinde yaşıyoruz, her yerde bombardıman var. Akrabalarımız olan bazı aileleri kaybettik. İsrail her yerde öldürüyor." dedi.

"Birçok yerde yaşam kalmadı"

Korku ve endişe içerisinde olan 12 yaşındaki Filistinli Mahmud Mustafa ise "Kaçarken İsrail'in evleri ve mahalleleri bombaladığını gördüm, birçok yerde yaşam kalmadı." diye konuştu.

Binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden merkeze doğru yer değiştirmesi, insani krizin daha da kötüleşmesine, su ve gıda sıkıntısına neden oldu.

Filistinli blog yazarı Semahir el-Hazendar Facebook'ta "Bugün sabah erken saatlerde siyah sürgün yolunu çocuklarımla yürüdük. El-Cela Caddesi'nden başladık, bombardıman nedeniyle yan sokaklara sapmak zorunda kaldık, gece duyduğumuz korkunç seslerin izlerini kendi gözlerimizle gördük." paylaşımında bulundu.

"Yerinden edilmiş insanlarla dolu bir eve hava saldırısı düzenlendi"

Sokaklarının bombalanması ve evlerinin hasar görmesinin ardından ayrılmak zorunda kaldıkları eşiyle uzun uğraşlardan sonra Tayaran kavşağında buluştuklarını kaydeden Hazendar, şunları aktardı:

"Eş-Şafii bölgesine vardığımızda, neredeyse mucizevi bir şekilde, bizi Deyr el-Belah kentindeki varış noktamıza götürecek cesur bir şoför bulduk. Peki ne oldu dersiniz? Şehirde (güvenli bölgede) ilk duyduğumuz şey bomba sesi, aldığımız ilk haber ise yerinden edilmiş insanlarla dolu bir eve hava saldırısı düzenlendiğiydi. "

"Teyzem Deyr el-Belah'a gittikten sonra şehit oldu"

Filistinli Bessam Sami ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün evden çıkıp teyzemin yanına gittim. Yarım saat sonra bana şöyle dedi: 'Ev senin evin. Çocuklarımla birlikte Deyr el-Belah'a gitmek istiyorum'. ve teyzem Deyr el-Belah'a gittikten sonra şehit oldu." ifadelerine yer verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 450 Filistinlinin öldürüldüğünü, 9 bin 200 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.