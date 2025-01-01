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Gazze'de Filistinlilerin 2025 Yılına Girişi: Soykırım ve Soğuk Hava Felaketi

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Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen Filistinliler 2025 yılını, İsrail'in yaklaşık 15 aydır uyguladığı soykırım ve bununla beraber yaşanan insani felaketlerin ardından, yağmur suyu altında kalan çadırlarda soğuktan donan çocukların kahır ve üzüntüsüyle karşıladı.

Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen Filistinliler 2025 yılını, İsrail'in yaklaşık 15 aydır uyguladığı soykırım ve bununla beraber yaşanan insani felaketlerin ardından, yağmur suyu altında kalan çadırlarda soğuktan donan çocukların kahır ve üzüntüsüyle karşıladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi.

Yerinden olan Filistinliler, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı. Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu hava şartlarıyla beraber, 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinli, yeniden insani bir felaketle karşı karşıya.

Yılbaşı gecesi Gazze'de gökyüzü, dünyadaki diğer şehirler gibi havai fişeklerle değil, yağmurlu ve aşırı soğuk bir havada İsrail bombardımanları sonucu meydana gelen patlamalarla aydınlandı.

Bu atmosfer, son birkaç gündür Gazze Şeridi'ne yağan şiddetli yağmur suları nedeniyle çadırları su altında kalan yerinden edilmiş insanların acılarını daha da artırdı.

Yağmurlar, yerinden edilen insanların, sığınmak zorunda kaldıkları yerlere vardıktan bir süre sonra almak için büyük çaba harcadıkları az sayıdaki ve yıpranmış eşya ve kıyafetlerine de zarar verdi.

Filistinliler, İsrail bombardımanı altında yaşadıkları yerden veya ikamet ettikleri yerlerden, yanlarında hiçbir eşya veya kıyafet taşımadan başka bölgelere kaçıyor ve bu da onları bir tür yardım almak için beklemek zorunda bırakıyor. Savaşın başlamasından bu yana geçim kaynaklarını kaybeden Filistinliler, parasızlık nedeniyle bu temel ihtiyaçları satın alamıyor.

Yerlerinden edilmiş Filistinliler bir taraftan bazı eşyalarını kurtarmaya çalışırken, AA muhabirine, su altında kalan çadırlardaki çocuklarının hayatını kaybettiğini anlattı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek, 7 kişi hayatını kaybetti.

Katlanarak artan acılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinden Gazze kentine sığınmak zorunda kalan Umm Sair el-Mısri, kendisinin ve ağır yaralı oğlunun barındığı çadırının yağmur suları altında kaldığını söyledi.

Mısri, çadırlarda acılarının ve sıkıntılarının artarak sürdüğüne dikkati çekerek, sular altında kalan çadırlarında adeta yüzmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Kıyafet ve battaniye bulamayan çocukların, dondurucu soğuklar ve su altında kalan çadırlarda hayatlarını kaybettiğine işaret eden Mısri, dünyaya ve özgür insanlara Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerle ilgilenmeleri ve temel ihtiyaçlarını sağlamaları çağrısında bulundu.

Umm Sair el-Mısri, İsrail askerlerinin ateşi altında evini terk ettiğini ve her şeyi feda ederek Gazze kentine sığındığını belirterek, savaşın bir an önce durması gerektiğini vurguladı.

Filistinli kadın Mısri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşının durdurulması çağrısı yaparak, "Biz hayatı, güvenlik ve barışı seviyoruz. Savaş istemiyoruz." dedi.

Çaresizlik içinde yaşam mücadelesi

Beyt Lahiya'dan Gazze'deki Yermuk kampına sığınan Ahmed es-Sus ise şiddetli yağmur nedeniyle zor bir gece yaşadıklarını söyledi.

Sus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınma merkezindeki sınıflara su sızdığını, bunun sonucunda örtü ve yatakların sudan ıslandığını anlattı.

Koridorlarda oluşan su birikintilerinden kurtulmak ve suyun odalara ulaşmasını engellemek için gece boyunca yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sus, "Bu gece yağmur suyunda boğulduk, su battaniyelere ve şiltelere sızdı. Bunların dışında başka battaniye ve şiltemiz de yok." diye konuştu.

Sus, malzemeleri ve kıyafetleri suyla ıslanan ve bunların yerine yenisini bulamayan, kuruyana kadar uzun saatler boyunca bunlarla kalmak zorunda kalan yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliden biri.

Yerinden edilen kişiler, AA muhabirine, çocukların ıslak giysilerle tutulmasının bazılarının göğüs hastalıklarına yakalanmasına neden olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yerinden edilmiş bir kadın, battaniye ve kışlık kıyafet eksikliği nedeniyle çocuklarının artık soğuk dalgalara dayanamadığını vurguladı.

Filistinli kadın, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın sona ermesini talep ederek, "Yemek, içmek istemiyoruz... Savaşı bitirin" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 553 Filistinli öldü, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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