Gazzeli Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği Düzenlendi

Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül ve partililer, Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe katıldı, anı defterine duygularını yazdı.

Grup adına açıklama yapan İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Mustafa Yıldız, Gazze'de binlerce masum çocuğun sıralarına kavuşmadan öldürüldüğünü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturulduğunu söyledi.

İsrail'in düzenlediği saldırıları kınayan Yıldız, "Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlarda olduklarını belirten Yıldız, her boş sıranın Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali olduğunu kaydetti.

Batman

AK Parti Batman Gençlik Kolları üyeleri de Atatürk Parkı önünde bir araya geldi.

AK Parti İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Doğan Ertuş, yaptığı konuşmada, Türkiye'de milyonlarca öğrencinin sevinçle okullarına döndüğünü ama Gazze'de binlerce sıranın boş olduğunu ifade etti.

Ertuş, "Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, kütüphaneler yok edildi. AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilimizden sesleniyoruz. Katil İsrail'in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk, insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır." dedi.

Programda, boş sıranın üzerine 29 Ocak 2024'te İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb'in fotoğrafı bırakıldı.

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mehmet Masum Özel, Mansur Müjdeci ve Halil Özdemir katıldı.

Şırnak

Silopi ilçesi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen programa, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ve partililer katıldı.

Programda konuşan Erkan, İsrail'in Filistin'deki zulmünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Hepimizin evlatları var. Refah içinde yaşıyoruz ama başkalarının çocuklarının acısını gönlümüzde hissedemiyorsak Müslüman olamamışız demektir. Bugün Türkiye'de okullar açıldı ama Gazze'de eğitim yok. Çünkü orada hayat kalmadı. Bu durum büyük bir asimilasyon politikasıdır. Artık bütün İslam ümmeti, zalim İsrail'in bu çalışmalarına 'dur' demelidir."

Bingöl

Genç Caddesi'nde Ziraat Bankası önünde düzenlenen etkinlikte, boş ders sırası ve saldırılarda ölen Gazzeli çocukların fotoğraflarını ile isimleri yerleştirildi.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni eğitim-öğretim yılının başladığını belirterek, Gazze'de ise manzaranın bambaşka olduğunu söyledi.

Seven, "Oyun parklarında koşması gereken çocuklar, katil İsrail'in bombalarıyla bugün morglarda yan yana diziliyor. Defter sayfalarını açması gereken minik eller, kefenlerin içine sığmıyor. Anne kucağında huzurla uyuması gereken bebekler, taş duvarların altında cansız yatıyor. Mazlumun kimliği değil, masumiyeti esastır. Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Uluslararası toplum, artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. Bizler, bu boş sıraların sessizliğini işitiyoruz. 'Yarım kalan hayaller unutulmasın' diye, susturulmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz." diye konuştu.