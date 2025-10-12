Gazze'ye Özgürlük Konvoyu İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da arama kurtarma ekipleri, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu 66 akredite arama kurtarma ekibi, motosikletleri ve araçlarıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla yola çıkan sürücüler, Filistin'e destek sloganları atarak konvoy halinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne gitti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Beykoz Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma (BÜDAK) ekibi üyesi Kadir Şeker, Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkmasının, insanlığın vicdanı adına herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Şeker, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 70 bin insanın öldürüldüğünü, 165 binden fazla kişinin yaralandığını, binlercesinin de hala enkaz altında olduğunu anımsattı.

İsrail'in saldırılarında 150 bin tondan fazla patlayıcı kullanıldığını, 268 bin konutun tamamen, 150 bini aşkın konutun da kısmen yıkıldığını aktaran Şeker, "Yüzbinlerce aile evsiz kaldı. Sağlık sistemi çöktü, temel hizmetler durdu. Hastalar ilaçsız, insanlar susuz, aç ve korumasız yaşıyor. Gazze'de 2 milyon 100 bin insanın tamamı bugün acil insani yardıma muhtaç durumda." diye konuştu.

Şeker, varılan ateşkes antlaşmasının yeni bir başlangıç olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmanın sağlıklı bir şekilde uygulanması garantör devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından titizlikle izlenmelidir. Gazze'nin gıdadan barınma hizmetlerine, ilaçtan bebek bezine, temizlik ürününden hastane ekipmanlarına kadar her alanda acil desteğe ihtiyacı vardır. Bizler Türkiye'deki arama kurtarma ekipleri olarak yardımların kesintisiz ulaşması gerektiğini ve hala enkaz altında bulunan cenazelerin çıkartılması için gönüllü olduğumuzu buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Cansız bedenlere saygılı, uluslararası standartlara uygun, güvenli ve koordineli biçimde çalışmak için hazırız. Güvenli giriş koşulları sağlandığında ekiplerimiz Gazze'ye girerek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında aktif görev alacaklardır."

Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesi ve işgalin sona ermesi için dünya ülkelerinin bütün imkanlarını seferber etmeleri gerektiğinin altını çizen Şeker, Gazze'ye destek olma mücadelesinin insanlığın onur mücadelesi olduğunu ifade etti.

"Gazze'ye yol açılması için ricada bulunuyoruz"

Şefkat Eli Arama Kurtarma ekibi üyesi Mehtap Kurt, AA muhabirine, çocukların ağlamadığı, insanların güldüğü bir dünya hayali için konvoya katıldıklarını belirterek, "Biz arama kurtarma ekibiyiz. Herhangi bir afette görevlendirilmek üzere buradayız. Bu da bizim bir işimizin bir parçası. Biz de kalbimizi koyduk. Çocuklar gülsün diye buradayız." dedi.

İHH Arama Kurtarma ekibi üyesi Mustafa Yorgancı da Gazze'deki mazlumlara yardım götürmek istedikleri için böyle bir eylem yapmak istediklerini ifade ederek, "Katılma sebebimiz Gazze'de enkaz altındaki kardeşlerimize hızlı bir şekilde ulaşmak, onlara yardımcı olmak. Ekiplerimizle burada hazır vaziyette bekliyoruz. Yetkililerden Gazze'ye yol açılması için ricada bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Zeynep Değirmenci ise İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bitmesini istediğini aktararak, şunları söyledi:

"Bütün arkadaşlarımın ve büyüklerimin içinde hüzün olduğunu hissediyorum. Filistin'in İsrail'e karşı kazanabileceği bir zafer umuduyla buraya katıldım. Ben çoğu yürüyüşe katılıyorum. Oradaki arkadaşlarımız bizim gibi okula gidemiyorlar. Suyu, yemeği bile zor buluyorlar. Ben buradan bütün insanlara sesleniyorum. Boykot yapalım, asla da kesmeyelim."

Yaklaşık 400 araç ve 100'e yakın motosikletle 1000'in üzerinde kişinin katıldığı etkinlik açıklamanın ardından sona erdi.