Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Cami avlusunda bir araya gelen grup, ellerinde Türkiye, Filistin ve "Kelime-i Tevhid" yazılı bayraklar eşliğinde, "İsrail zindanlarında işkenceye son", "Filistinli tutsaklara özgürlük", "İşkenceci İsrail, Filistinli tutsaklara yaptığın zulmün hesabını vereceksin" ve "Tutsaklara işkence insanlık suçudur" yazılı dövizler taşıdı.

Fevzi Paşa Caddesi'ne yönelen grup üyeleri, burada tekbir getirip Hamas ve Filistin'e destek sloganları attı.

Saraçhane Parkı'na kadar yürüyen grubu, yol kenarındaki bazı vatandaşlar ellerindeki Filistin bayraklarını sallayarak, destek verdi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı ile "Direniş bir fikirdir, fikirler kurşun işlemez" yazısının yer aldığı pankartı, parktaki anıta asan grup üyeleri İsrail aleyhine bazı sloganlar attı.

"Kanıksama, alışma illetine prim vermemeliyiz"

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının kahraman evladı merhum İsmail Heniyye'nin hayattayken yaptığı çağrıyla Müslümanların meydanlara çıktığını söyledi.

Kaya, "Şahitlik ettiğimiz süreç, 'Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cenneti satın alan, sözlerine sadık kalan' nice yiğitlerimizin olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Onlarla iftihar ediyoruz." dedi.

İsrail ve ABD'nin Gazze'de 300 günü aşan büyük zulmüne, vahşetine ve sistematik bir soykırıma şahitlik ettiklerine dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Siyonist çete katliam ve vahşet dozunu sürekli tırmandırarak adeta tüm dünyayı çaresizlik ve acziyet duygularına hapsetmeye çalışıyor. 'Yapacak bir şey yok.' karamsarlığını, teslimiyeti dayatmaya çalışıyor. Oysa konuşmak, haykırmak, zulmü hiç durmadan lanetlemek zorunda olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Şahitlik ettiğimiz dehşet manzaraları karşısında çaresizlik duygularına sürüklenip söz söyleyemez, hareket edemez hale gelmenin Siyonist çete ve şürekasının planı olduğunu bilmeliyiz. İşte bu yüzden hiç susmamalı, asla yorgunluk, bıkkınlık duygularına kapılmamalı, kanıksama, alışma illetine prim vermemeliyiz."

"Gazze tüm insanlığı harekete geçmeye çağırıyor."

Kaya, uluslararası mahkemelerin kararlarının, uluslararası kuruluşların toplanıp vereceği hükümlerin kendilerince hiçbir anlamı olmadığını, belirleyici olan tek şeyin Gazze halkının direnişi olduğunu söyledi.

Tüm insanlığın gelecek nesillere şanlı direniş mirası bırakan Gazze halkına borçlu olduğunu kaydeden Kaya, "Gazze bir kere daha bu hakikati kanıyla tarihe yazarken tüm insanlığı harekete geçmeye çağırıyor. 'Bedeninizle, kanlarınızla, silahlarınızla yanımızda olamasanız da sesinizle, ruhunuzla, haykırışlarınızla, dualarınızla bu savaşta yerinizi alın, saflarınızı netleştirin.' diyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından gruptakiler, akşam namazının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua etti.