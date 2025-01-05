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Gazze'ye Destek İçin Kartal'da Eylem Düzenlendi

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Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek vermek amacıyla Kartal'da büyük bir eylem gerçekleştirdi. Katılımcılar, sloganlar atarak ve pankart açarak Gazze'deki direnişi desteklediklerini ifade etti.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla Kartal'da eylem düzenledi.

İkindi namazının ardından Maarifi Sultan Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, tekbir getirip "Nehirden denize özgür Filistin", "Aksa Tufanı onurumuzdur" yazılı pankart açtı.

Katılımcılar daha sonra, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Filistin'e özgürlük direnişle gelecek", "Direnen Gazze kazanacak", "Kahrolsun Amerika emperyalizmi", "Hamas'a selam direnişe devam", "Özgür Gazze, özgür Suriye", "Netanyahu'nun sonu Esed gibi olacak", "Aksa tufanı siyonizmi yenecek" sloganları atarak kortej eşliğinde Kartal Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından platform adına konuşan Necmettin Irmak, Gazze'de soykırıma dönüşen İsrail saldırılarının 15 aydır devam ettiğini söyledi.

Irmak, "15 aydır Gazze'de kardeşlerimiz direniyorlar. Evet, mazlum kardeşlerimize her an bomba yağıyor. Her an ölüm yağdırıyorlar. Her an hayatlarını ortadan kaldırmak için bütün dünya üstlerine çullanıyor. Bunu görüyoruz." dedi.

Evleri başlarına yıkılan ve çadırlarda yaşayan Gazze halkının aynı zamanda soğuk kış şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldığını kaydeden Irmak, "Bütün sıkıntıların üzerine bir de kış ile imtihan oluyorlar. Biz inanıyoruz ki kardeşlerimiz bütün bu imtihan sonucunda zafere ulaşacak." diye konuştu.

Irmak, Gazze'de şartların gittikçe zorlaştığını dile getirerek, "Hastaneleri, okulları vuruyorlar. Gazze'de kardeşlerimizi tamamen yok etmek istiyorlar. Gazze'de direnenler, bütün bir insanlık için, bütün bir ümmet için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Eğer ümmet Gazzeli kardeşlerimizin bu örnekliğini orta yere koyarsa bütün emperyalistler yeryüzünde kendilerinin var olacağı bir ortam kalmayacağını biliyor. Onun için Gazze'deki kardeşlerimizin direnişini kırmaya kalkışıyorlar ama Gazze, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, direnmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye destek için yapılan eylemlerin önemli olduğunu vurgulayan Irmak, şunları söyledi:

"Gazze'deki direnen kardeşlerimize destek amacıyla sürdürdüğümüz bu yürüyüşümüzü devam ettirdiğimizde, Allah bizlere de başka kapılar açacaktır. Biz o kapılardan nasıl dün Şam'a girdiysek, özgür bir şekilde aynı şekilde Kudüs'e de gireceğiz. Aynı şekilde Kudüs'te de secde edeceğiz."

"Filistin için, Gazze için susmayın harekete geçin"

Platform Sözcüsü Murat Ayar'da İsrail'in 27 Aralık'ta gözaltına aldığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin kurtarılması için vicdan sahibi insanlar ve tıp derneklerinin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Sağlık hizmetinin dünyanın hiçbir yerinde suç olmadığına dikkati çeken Ayar, şöyle konuştu:

"Filistin halkı zaten yeterince acı çekiyor. Ameliyat malzemeleri yok, anestezisiz ameliyatlar yapılıyor ve her gün ölüyorlar. Kendilerine hizmet eden doktorlar, hemşireler ve ambulanslar hedef alınıyor. Hastanenin son fotoğrafını hatırlayın, piyanist filmindeki gibi ama bu bir film değil, bu bir gerçek. Ebu Safiyye başı dik şekilde İsrail tankına teslim olmak zorunda kaldı ama şunu söyledi, 'Bedeli ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğiz.' Bizler de dünyanın bütün özgür insanlarına sesleniyoruz, dininiz ne olursa olsun, eğer vicdanınızı kaybetmediyseniz Filistin için, Gazze için susmayın harekete geçin."

Eylem yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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