Gazze ve Savaş Sürecinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Ele Alındı

Türkiye Psikiyatri Derneğince (TPD) Başkentte düzenlenen "61. Ulusal Psikiyatri Kongresinde uzmanlar tarafından Gazze ve savaş sürecinin toplumsal ruh sağlığına etkileri ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen kongrenin ana başlığı ve teması "Bireyden Topluma Koruyucu Ruh Sağlığı ve Eşit, Ulaşılabilir Tedavi" olarak belirlendi.

Kongrede, "Ruh sağlığı için neler yapılmalı", "Türkiye'de psikiyatri ilaçlarına erişim sorunları", "manevi danışmanlık", "toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık", "toplumsal şiddet", "suça sürüklenen çocuklar" ve "Gazze ve savaş süreci" gibi başlıklar ele alınıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Erdoğan Taycan, savaşların ve süregiden çatışmaların halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, iki yıldır süren yıkımda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ve sağlık sisteminin bilinçli biçimde tahrip edildiğini hatırlattı.

Açlığın ve kıtlığın devlet eliyle bir soykırım aracına dönüştürüldüğünün altını çizen Taycan, "İki yılda 1700'ün üzerinde sağlık çalışanı öldürüldü, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda hastane çalışamaz hale geldi. Buna rağmen uluslararası hukuk kurallarının uygulanmadığını, 21. yüzyılda tüm dünyanın tanıklığında soykırımların engellenemediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savaş, insanlığın ortak hafızasında kalıcı izler bıraktı"

Taycan, savaş ve yıkım görüntülerinin dünyanın her yerinde derin ruhsal etkiler yarattığını belirterek, Gazze, Batı Şeria, Yemen, Lübnan ve Ukrayna gibi bölgelerde süren çatışmaların insanlığın ortak hafızasında kalıcı izler bıraktığını ifade etti.

Ruhsal iyilik halinin ancak insani değerler ve dayanışma bilinciyle korunabileceğini vurgulayan Taycan, dernek olarak bu bilinç ve sorumluluğu taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu ise kongrede 1400'ü aşkın katılımcıyla 149 oturumun düzenlendiğini, 406 konuşmacının yer aldığı etkinlikte genç meslektaşların bildirileriyle katkı sunduğunu belirterek, aralarında İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan uzmanların da bulunduğu konuk konuşmacıların deneyimlerini paylaştığını aktardı.

"Ruh sağlığı evrensel bir insan hakkıdır"

TPD İkinci Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım da ruh sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğunu, herkes için eşit, ulaşılabilir, yerinde ve nitelikli olması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, temel insan haklarına erişemeyen, güvensiz koşullarda yaşayan bireylerde sağlıklı bir ruhsal gelişimin mümkün olmadığına dikkati çekerek, ruhsal sağlığın yalnızca tedavi değil, koruyucu ve önleyici hizmetlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuk işçiliği, kadın cinayetleri ve kimliğinden dolayı sağlık hizmetine erişememenin ruh sağlığı açısından kabul edilemez olduğunun altını çizen Yıldırım, toplum temelli iyileşme ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ruh sağlığı hizmetinin hem hizmet alanlar hem hizmet verenler açısından hak temelli biçimde düzenlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin 2022'de Meclis'e sunduğu yasa teklifinin bu anlayışla hazırlandığını kaydetti.

Kongre, 26 Ekim'de sona erecek.