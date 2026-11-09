Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü, yaklaşık 2 bin binanın çökebileceğini söyledi

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Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceğini, bölgede askeri saldırıların yanı sıra ağırlaşan barınma ve sağlık koşulları ile şiddetli yağışların can kayıplarına yol açtığını belirterek, yaşanan süreci "sessiz soykırım" şeklinde nitelendirdi.

Burş, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin benzeri görülmemiş ağır insani şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum setinin çökmesi sonucu hamile bir kadın ile 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını hatırlatan Burş, cenazelerin defin için taşınmasında dahi büyük imkansızlıklar yaşandığını vurguladı.

İsrail kısıtlamaları ve yakıt yetersizliği nedeniyle ambulans hizmetlerinin aksadığını dile getiren Burş, yaşamını yitirenlerin cenazelerini defnedilmek üzere güneyden kuzeye nakletmek için araç bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Bölgedeki tabloyu özetleyen Burş, "Gazze kanla boğulduğu gibi yağmur sularına da gömüldü." dedi.

Uluslararası kuruluşların Gazze'de iyileşme sürecinden söz etmesinin sahadaki insani gerçeklikle bağdaşmadığını vurgulayan Burş, insani yardımlar ile yeniden imar malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi ve Filistinliler için kalıcı barınma çözümleri sağlanması çağrısında bulundu.

Yağışlar 70 bin çadırı su altında bıraktı

Yağışların yol açtığı tahribatın Gazze'deki altyapının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Burş, sınırlı miktardaki yağışın dahi saatler içinde geniş çaplı felakete dönüştüğünü söyledi.

Burş, Gazze'yi etkisi altına alan ilk alçak basınç sisteminin 12 saat içinde 70 bin çadırı su altında bıraktığını ve zorla yerinden edilmiş 350 bin Filistinlinin tamamen açıkta kaldığını vurguladı.

Mevcut durumun iyileşme gibi gösterilmesini eleştiren Filistinli yetkili, sınır kapılarının acilen açılması, imar malzemelerinin ulaştırılması ve halk için somut çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 2 bin bina her an çökebilir

İsrail'in hava ve kara saldırılarında ağır hasar alan yapıların büyük risk taşıdığına dikkati çeken Burş, "İsrail'in daha önceki saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin bina her an çökebilir, içinde yaşayan Filistinlilerin üzerine yıkılabilir." uyarısında bulundu.

Burş, evlerini terk edemeyen ailelerin sığınacak alternatif bir yer veya çadır bulamadıkları için hayati tehlikeye rağmen bu yapılarda kalmak zorunda olduklarını ifade etti.

"İsrail, sınır kapılarında çadırları bekletiyor ve yalnızca kısıtlı sayıda çadırın Gazze'ye girişine izin veriyor." diyen Burş, barınma krizinin yeni felaketlere kapı araladığını, güvenli ve taşınabilir konutlar ile inşaat malzemelerinin acilen bölgeye sokulması gerektiğini vurguladı.

Yağmur suları kanalizasyona karışıyor, salgın hastalık riski artıyor

Altyapı ve kanalizasyon şebekelerinin yıkılmış olmasının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Burş, yağmur sularının atık sularla karışmasının özellikle bebekler ve çocuklar arasında salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığını söyledi.

Burş, "Çocuklar ve bebekler, vücutları yeterince sıcak tutulamadığı için bağırsak enfeksiyonları ve çeşitli hastalıklara karşı savunmasız kalıyor." dedi.

Mevcut kötü barınma şartlarının devam etmesi durumunda kitlesel salgın hastalıkların kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunan Burş, gerçek bir yeniden imar süreci başlatılarak halkın koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt kısıtlamasını sürdürüyor

Gazze'de sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu ifade eden Burş, İsrail'in ilaç, tıbbi malzeme, imar malzemesi ve yakıt girişini sistematik biçimde engellediğini, izin verilen sembolik miktarların ise devasa ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak kaldığını dile getirdi.

Yakıt krizinin ambulans filolarını çalışamaz hale getirdiğini, hastalarla yaralıların taşınmasında ciddi güçlük yaşandığını kaydeden Burş, "İsrail her şeyi kısıtlıyor ve yalnızca çok az miktarda malzemenin girişine izin veriyor." ifadesini kullandı.

"Filistinliler ilaçsızlıktan, selden, kum çökmelerinden sessizce ölüyor"

Uluslararası kuruluşların Gazze'deki koşulları iyileşme olarak tanımlamasını eleştiren Burş, bu ifadelerin Filistinlilerin günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Burş, "Gerçek şu ki Gazze'de sessiz bir soykırım yaşanıyor. İnsanlar doğrudan öldürülmenin yanı sıra ilaç eksikliği, kum setlerinin üzerlerine çökmesi ya da yağmur suları nedeniyle sessizce hayatını kaybediyor. Ölüme yol açan araçlar değişiyor ancak sonuç değişmiyor." diye konuştu.

Çocukların yaşamını yitirmesinin ve çekilen acıların birinci dereceden sorumluluğunun İsrail ile buna göz yuman uluslararası topluma ait olduğunu belirten Burş, felaketi önlemek adına hiçbir somut adım atılmadığını eleştirisinde bulundu.

Burş, "Bugün Gazze'de sessiz bir soykırımdan söz ediyoruz. Dünya bunu görüyor ama sessiz kalıyor." dedi.

İsrail ateşkese rağmen soykırıma devam ediyor

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor. Resmi verilere göre, İsrail saldırılarında ateşkesten bu yana 1613 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 833 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında ağır yıkıma yol açtı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar binaların çökmesi ya da yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yağmurun taşıdığı kum ve kayaların altında kalması sonucu toplam 56 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA