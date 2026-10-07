Gazze Medya Ofisi, İsrail'in ateşkese uymadığını, yardımın yüzde 35'te kaldığını bildirdi

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Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in soykırım saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ağır insani koşullarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail'in soykırım saldırılarında 74 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, nüfusunun büyük oranının zorla yerinden edildiği ve çadırlarda yaşamaya mecbur bırakıldığı Gazze'de yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Kışı ayrı, yazı ayrı çileye dönüşen Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in ateşkese rağmen işgali daha da genişlettiği bölgelerde daracık bir alana sıkışmış durumda.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen bölgede koşulların giderek zorlaştığını belirtti.

İsrail'in ateşkes şartlarına uymadığına dikkati çeken Sevabite, "İşgalci İsrail'in ateşkese uymaması sebebiyle Filistin halkımız çok büyük acılar çekiyor." dedi.

İsrail'in Filistinli sivilleri katletmeye devam ettiğini hatırlatan Sevabite, "İsrail ordusu, Gazze'de sivil araçları ve evleri bombalamaya devam ediyor. Sonuç itibariyle bu savaş şimdiye kadar durmadı." diye konuştu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin yürürlüğe girdiği ve bu ateşkese uyulması için dünya çapında bazı şahsiyetlerin devreye girdiğini dile getiren Sevabite, "Ancak buna rağmen işgalci İsrail ateşkese uymadı. ABD Başkanı Trump bu ateşkesin garantörü olarak İsrail'i ateşkese uymaya zorlamadı. İşgalci masayı devirdi ve Filistin halkımıza karşı soykırıma devam etti." ifadelerini kullandı.

"İşgalci, insani yardım tırlarının sadece yüzde 35'ine izin veriyor"

Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın her yönden vahim insani koşullara maruz kaldığının altını çizen Sevabite, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef işgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm altyapıyı ve hayati sektörlerin tümünü bombaladı. Sağlık sisteminin tümü yıkıldı, Filistinli vatandaş bir cerrahi operasyon için doktor bulamayacak duruma geldi. İşgalci İsrail okulları yıktı. İsrail, eğitim sektöründeki altyapıyı tümüyle yıktı."

İsrail'in ağır bombardımanla yaptığı yıkımın da ötesinde Gazze'deki halkı açlığa maruz bıraktığına dikkati çeken Sevabite, "İsrail, Filistin halkımıza dayattığı açlık politikasıyla insani koşulları daha kötüleştirdi. İşgalci İsrail sınır kapılarını kapatarak insani yardımların Gazze'ye girmesini engelliyor. İşgalci, Gazze'ye ulaşması gereken insani yardım tırlarının sadece yüzde 35'ine izin veriyor." dedi.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin açlığı kalıcı hale getirmeye yönelik sistematik bir politika sürdürdüğünü vurgulayan Sevabite, İsrail'in Gazze'ye dayattığı ablukayla insani yardım tırlarının girişini engelleyerek gıda programlarını tümüyle kapattığını kaydetti.

200 binden fazla aile her gün tek öğün yemek bulmaya çalışıyor

"Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 95'inden fazlası yardımlara ve aşevlerine bağımlı." diyen Sevabite, ancak İsrail'in dayattığı açlık politikasıyla bunları da engellemeye çalıştığını belirtti.

İsrail'in 3 yıldan beri sıkı ablukayla açıkça açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde 200 binden fazla ailenin her gün tek öğün yemek bulmaya çalıştığını söyleyen Sevabite, "Bu aileler bir aşevinden almaya çalışıyor ama bunu da bulamıyorlar." dedi.

Tel Aviv yönetiminin açlıkla birlikte bölgeyi susuzluğa da mahkum ettiğini dile getiren Sevabite, "İsrail, Gazze'de vatandaşlara içme suyu sağlayan yüzlerce kuyuyu yok etti. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli vatandaşlar, felaket düzeyine ulaşan bir insani krizi yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye günlük 600 tır yerine 250-300 yardım tırı girebiliyor

Sevabite, ateşkes anlaşmasına uyulmamasının en önemli göstergelerinden birinin insani yardım ve temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişinin kısıtlanması olduğunu söyledi.

Anlaşma uyarınca Gazze Şeridi'ne günde 600 yardım kamyonunun girmesi gerektiğini belirten Sevabite, bunların gıda, tıbbi malzeme ve insani yardım malzemelerini taşıması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarının tümünü kapalı tuttuğunu hatırlatan Sevabite, İsrail'in sınır kapılarını haftada iki veya üç kez kapattığını hatırlatarak, "Geçişe izin verilen günlerde ise Gazze'ye yalnızca 250 ila 300 tır girebiliyor. Bu da Gazze'ye ulaşması gereken yardım tırlarının yüzde 35'ine tekabül ediyor." dedi.

Gazze Şeridi'ne 400'den fazla çeşit mal ve ürünün girişinin engellendiğini belirten Sevabite, bunlar arasında günlük kullanılan sağlık malzemeleri ve ihtiyaç ürünlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Bunun insani durumu daha da ağırlaştırdığını kaydeden Sevabite, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye girmesi gereken 210 bin 600 insani yardım yüklü tırdan yalnızca 72 bin 826'sının giriş yaptığını, bunun yaklaşık yüzde 35'e denk geldiğini belirtti.

Sevabite, Gazze'den çıkış ve giriş yapmasına izin verilen kişi sayısının da 35 bin olması gerekirken yalnızca 13 bin 785 kişiye ulaştığını, bu oranın yüzde 39 olduğunu aktardı.

Sevabite, İsrail'in ateşkese rağmen gıda, su, enerji ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin ihtiyaçların girişine uyguladığı kısıtlamaların insani krizi derinleştirmeye devam ettiğini ifade etti.

İsrail, bir yıl içinde ateşkesi en az 5 bin kez ihlal etti

İsrail'in bir yıl önce yürürlüğe giren ateşkese hiç uymadığı ve bir yıl içinde ateşkesi en az 5 bin kez ihlal ettiğini anlatan Sevabite, İsrail ordusunun söz konusu ihlal ve saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını kaydetti.

"Bu süre zarfında Gazze Şeridi'nden alıkonulan yüzlerce Filistinli şu anda İsrail hapishanelerinde işkencelere maruz kalıyor." diyen Sevabite, dolayısıyla İsrail'in Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürme yönünde bir ısrarı olduğunu ifade etti.

Sevabite, sivillerin öldürülmesi, evlerin, sivil araçların ve yerleşim bölgelerinin bombalanmasının sürdüğünün altını çizerek, İsrail'in ateşkesi günlük olarak 15 ila 20 kez ihlal ettiğini söyledi.

İhlallerin yerleşim bölgelerinin topçu ateşi ve hava saldırılarıyla bombalanmasını, insansız hava araçlarından ateş açılmasını ve gözaltıları kapsadığını aktaran Sevabite, İsrail'in ablukayı sıkılaştırmasının da Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini belirtti.

"Gazze felaket bir kışa hazırlanıyor"

Gazze Şeridi'ndeki halkın yaklaşan kış mevsiminde çok ağır koşullarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Sevabite, "Gazze felaket bir kışa hazırlanıyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla kişinin çadırlarda yaşadığını belirten Sevabite, çadırların önemli bir bölümünün kötü hava koşulları ve uzun süreli kullanım nedeniyle yıprandığı, dolayısıyla bu çadırların kış koşullarına karşı dayanıklı olmayacağını ifade etti.

Sevabite, "Gazze, 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yıpranmış çadırlarda yaşadığı felaket bir kışa hazırlanıyor." dedi.

İsrail saldırıları sonucu kısmen yıkılan evlere sığınan Filistinlilere de değinen Sevabite, Gazze'de kısmen yıkılmış binalara sığınan yüzlerce ailenin olduğunu ve olası çökmelerin can kayıpları ve yaralanmalara yol açabileceğini belirtti.

Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde eylül ayının ortalarında çöken Saade Apartmanı'nı örnek gösteren Sevabite, Filistin resmi verilerine göre olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Uluslararası topluma çağrı

Sevabite, Birleşmiş Milletler (BM) ve dünya ülkelerine Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve sınır kapılarının açılması için ortak çaba gösterme çağrısında bulundu.

Gazze'ye gıda, ilaç, barınma ve eğitim malzemeleri ile altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra enkazların kaldırılması ve kayıp kişilere ulaşılması için gerekli ağır iş makinelerinin sokulmasını isteyen Sevabite, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısı yaptı.

Sevabite, temel ihtiyaçların girişinin engellenmeye devam edilmesinin Gazze'deki insani krizi daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulundu.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 74 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 175 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açarken, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da yıkımdan etkilendi.

Kaynak: AA