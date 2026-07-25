Gazze’den dünyaya umut dersi; İsrail saldırısında ailesini ve bacaklarını kaybeden Şirin üniversiteyi kazandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında ailesinin tamamını kaybeden, kendisi de ağır yaralanarak iki bacağı ampute edilen 18 yaşındaki Şirin Ebulkas, yaşadığı tüm acılara ve ağır travmaya rağmen lise bitirme sınavından başarıyla geçerek üniversiteye giriş hakkı kazandı.

Filistinli Şirin, İsrail'in 21. Yüzyılda tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımda evini, ailesini ve iki bacağını kaybetmesine rağmen geleceğinden vazgeçmedi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde eğitim sisteminin büyük ölçüde sekteye uğradığı, yüzlerce okul ve üniversitenin yıkıldığı, binlerce öğrencinin yerinden edilerek çadır ve sığınma merkezlerinde eğitimine devam etmek zorunda kaldığı olağanüstü koşullarda gerçekleştirilen lise bitirme ve üniversiteye giriş sınavlarının sonuçlarını açıkladı.

Sınavdan başarıyla geçen Şirin, sevincini ailesinin yokluğunun gölgesinde yaşadı.

Şirin'in şimdi en büyük hayali, Gazze Şeridi'nin dışında protez bacaklara kavuşarak yeniden yürüyebilmek ve normal hayatına dönebilmek.

İsrail saldırısında ailesinin tamamını kaybetti

İsrail savaş uçakları, 25 Mayıs 2025'te Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şirin'in ailesinin yaşadığı evi bombaladı.

Saldırıda Şirin'in ailesinden 17 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şirin'in ise iki bacağı ampute edildi.

Ailesini, evini ve iki bacağını aynı saldırıda kaybeden Şirin, tedavisinin ardından akrabalarının yanında yaşamaya başladı.

Hastanede yatarken eğitimine devam etmeye karar verdi

İsrail'in Gazze'ye dayattığı tıbbi imkansızlık sebebiyle ampute edilen bacaklarının yerine protez takılamayan Şirin, tekerlekli sandalyesinde AA muhabirine yaşadığı süreci anlattı.

Şirin, "Hala hastanedeydim. Yaralarım nedeniyle ayağa kalkamıyor, oturamıyordum. Ancak lise bitirme sınavlarına devam etmeye karar verdim ve her şeye rağmen eğitim hayatımı sürdürmeye azmettim." dedi.

Eğitim hayatı boyunca ders çalışmayı sürdürdüğünü ve umutsuzluğa teslim olmadığını belirten Şirin, "Hayatım boyunca karşılaştığım her şeye karşı azmim ve sabrım vardı. Bacaklarımı, ailemi ve evimizi kaybettim ama eğitimime devam ettim." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı travmaların hayatını kontrol etmesine izin vermediğini vurgulayan Şirin, "Bacaklarımı kaybettikten sonra bile her şeyi yapabilecek ve imkansızın üstesinden gelebilecek bir insan olmaya karar verdim." diye konuştu.

Şirin, azim, sabır ve kararlılığın hayatına ve eğitimine devam etmesinde temel unsurlar olduğunu, akrabalarının verdiği desteğin de yaşadığı büyük acıyı atlatmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Başarısını hayatını kaybeden ailesine adadı

Sınavdaki başarısını, İsrail saldırısında hayatını kaybeden ailesine adayan Şirin, başarısının sevincini ailesinin yokluğuyla birlikte yaşadığını dile getirdi.

Şirin, "Başarımı cennetteki aileme adıyorum. Sizinle gurur duyuyorum ve sizin de benimle gurur duyduğunuza inanıyorum; çünkü sizi kaybetmeyi, bacaklarımı ve evimizi kaybetmeyi aşarak yaşadıklarımın üstesinden geldim." ifadelerini kullandı.

Üniversitede hayalini kurduğu bölümde eğitim almak istediğini belirten Şirin, "Dünyaya bir mesajım var; yurt dışında protez bacaklara kavuşmak, yeniden yürümek ve normal hayatıma dönmek istiyorum. İstediğim bölümde okumak ve hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." dedi.

Şirin ayrıca Gazze'deki savaşın sona ermesini ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkabilmesini istedi.

"Kan dökülmesinin durmasını ve dünyanın tedaviye ihtiyacı olan herkese yardım etmesini diliyorum." diyen Şirin, Gazze'deki yaralıların tedaviye erişebilmesi için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Şirin'e kendi çocuklarınıza baktığınız gözle bakın"

Şirin'in yaralanmasından bu yana bakımını üstlenen amcasının eşi Sena Ebulkas, onu kendi kızı gibi gördüğünü, tedavi ve eğitim sürecinde ona eşlik ettiğini söyledi.

Sena Ebulkas, "Şirin olayın gerçekleştiği günden beri benim himayemde. O günden itibaren kızım oldu. Allah'a hamdolsun, Allah onun gönlünü ferahlatsın. Şirin ve kuzeni lise sınavlarında iyi sonuçlar elde etti." dedi.

Şirin ve kuzeninin geleceğinin parlak olmasını dileyen Ebulkas, yaşadıkları kayıpların telafi edilmesini ve eğitimlerini tamamlayarak hayallerindeki yerlere ulaşmalarını temenni etti.

Ebulkas, Şirin'in tedavi ve protez ihtiyacının karşılanması için uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Şirin diğer gençler gibi yürüyebilmek ve hayatına devam edebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Şirin'e kendi çocuklarınıza baktığınız gözle bakın. Tedavi ve eğitim konusunda ona yardım edin, yürüyebilmesi için protez takılmasını sağlayın."

Gazze'de eğitim, savaş ve yıkımın gölgesinde sürdürülüyor

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Emced Berhem, basına yaptığı açıklamada, bu yıl işgal altındaki Batı Şeria, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra 46 ülkede 2 binden fazla öğrencinin lise sınavlarına girdiğini belirtti.

Berhem, bu yıl Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 89 bin öğrencinin lise sınavlarına katıldığını, son üç yılda ise Gazze Şeridi'nde 106 binden fazla öğrencinin lise sınavlarına girdiğini söyledi.

Bu yıl Gazze'de 36 bin 900 öğrencinin lise sınavlarına katıldığını aktaran Berhem, İsrail'in bu yıl lise sınavlarına girmesi beklenen 1100'den fazla öğrenciyi öldürdüğünü ifade etti.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzlerce okul ve üniversite yıkılırken eğitim sistemi büyük ölçüde sekteye uğradı.

Binlerce öğrenci, eğitimlerini sürdürebilmek için evlerinden ve okullarından uzaklaşmak zorunda kaldı. Birçok öğrenci, eğitimine çadırlarda ve sığınma merkezlerinde devam etmeye çalışırken, İsrail'in saldırıları ve Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle eğitim hakkının yanı sıra sağlık hizmetlerine ve temel insani ihtiyaçlara erişim de ciddi biçimde kısıtlanıyor.

Şirin'in hikayesi, Gazze'de savaşın çocuklar ve gençler üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koyarken, ailesini, evini ve iki bacağını kaybetmesine rağmen eğitimine devam ederek hayata tutunmaya çalışan bir genç kızın mücadelesini de gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA