Gazze'de Şiddetli Fırtınada Bir Kadın ve Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

GAZZE, 29 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi'ni etkileyen şiddetli fırtınada bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, pazar günü yaptığı basın açıklamasında yedi yaşındaki bir çocuğun kuyuya düşerek, 30 yaşındaki bir kadının ise şiddetli rüzgar ve yağmur sonucu çöken bir duvarın altında kalarak öldüğünü söyledi.

Basal, Sivil Savunma ekiplerinin yağmur sularıyla dolan onlarca çadıra müdahale ederek, yağmur suyunu boşaltma ve kanalizasyonları temizleme konusunda yardımcı olduklarını da belirtti.

Gazze'nin merkezindeki Deyr El Balah Belediye Başkanı Nizar Ayyash, belediyenin yeterli yardımı sağlayacak kaynak ve ekipmana sahip olmadığı için şehirdeki çoğu mülteci kampının çamurlu bataklığa dönüştüğünü söyledi.

Ayrıca, bölgenin acil durum operasyon odası, Gazze Şeridi'nin acil insani ihtiyaçları karşılamak ve zorlu hava koşulları altında yerinden edilmiş ailelere güvenli barınak sağlamak için yaklaşık 200.000 prefabrik konut birimine acil olarak ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Müdürlük yaptığı basın açıklamasında, fırtınanın derme çatma çadırları tahrip ettiğini ve hasarlı evleri kısmen çökerttiğini, soğuk hava ve sürekli yağmur suyu sızıntıları nedeniyle bölgedeki sakinlerin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.