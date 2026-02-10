Gazze'de imkansızlıklara rağmen çadır kentte boks öğrenen kızlar şampiyonluk hedefliyor

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, yerinden edilenlerin kurduğu çadırların arasında Filistinli kız çocukları, savaşın yıkıcı etkilerine rağmen boks öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyor.

Tamamı 16 yaşın altında olan kız çocukları, İsrail saldırılarından önce Gazze kentindeki bir spor kulübünde antrenman yapıyordu. Ancak saldırılar sırasında kulübün tamamen yıkılmasıyla uzun süre spordan uzak kaldı. Kısıtlı imkanlar ve ağır insani koşullara rağmen yeniden bir araya gelen kızlar, Han Yunus'ta çadırların ortasında kurulan basit bir alanda antrenmanlarına yeniden başladı.

Gazze'deki saldırılar ve zorunlu göç koşulları altında çadırların arasında ring kuran kız çocukları, boksla hem hayata tutunuyor hem de geleceğe dair umutlarını diri tutma çabasında.

Antrenmanları yöneten eski yerel boks şampiyonu Usame Eyyüb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun saldırıların yol açtığı travmayla başa çıkmada önemli bir rol oynadığına inandığını belirterek, çalışmaları gönüllü olarak yürüttüğünü söyledi.

Boksun çocuklar için artık sadece bir spor olmadığını vurgulayan Eyyüb, "Gazze'de bir spor kulübü kurmuştuk fakat ne yazık ki İsrail ordusu kulübü yaktı. Gazze'den ayrılıp Han Yunus'un Mevasi bölgesine göç etmek zorunda kaldık. Evlerimizi kaybettik, her şeyimizi yitirdik. Burada yeniden başlamak zorunda kaldık." dedi.

Çocukların saldırıların ortasında dahi antrenmanlarını bırakmadığını anlatan Eyyüb, "Kızlar başta çok korkuyordu ama boks sayesinde güç kazandılar. Cesaretleri arttı, psikolojik olarak da güçlendiler. Bugün boks sayesinde hem içlerindeki negatif enerjiyi atıyor hem de kendilerini savunabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Eyyüb, kızların turnuvalara katılabilmesi için sınır kapılarının açılması gerektiğini belirterek, "Sınır kapılarının açılmasını istiyoruz. Çünkü turnuvalara katılmak istiyoruz. 2028'de yapılacak şampiyonalara katılmayı hedefliyoruz. Bunun için Gazze dışına çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Dünyaya çağrıda bulunan Eyyüb, "Gazze'deki kız çocuklarının yanında durun. Biz devam ediyoruz, gücümüz ve cesaretimiz var ama desteğe ihtiyacımız var. Bu kızların hayalleri var; üniversite okumak, hayat kurmak, şampiyon olmak istiyorlar." dedi.

Gazzeli kız çocuklardan Hala da yaşadıkları yıkımı anlatarak, "Gazze eskiden hayat doluydu. Şimdi ise karanlığa gömüldü; insanlar aç ve çaresiz. Evlerimiz yıkıldı, okullarımız enkaza döndü. Biz yardım istiyoruz. Sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eldivensiz başladılar, yastıkla çalıştılar

Çadırların arasında boks eğitimi alan Filistinli kızlardan Gazel Rıdvan ise ilk günlerde hiçbir ekipmanlarının olmadığını söyledi.

"Bir yastıkla antrenman yapıyorduk, zamanla eldiven ve kum torbası gibi malzemeler geldi." diyen Rıdvan, "Kendimizi daha fazla geliştirmek ve ülke dışındaki diğer çocuklar gibi yaşamak istiyoruz. Kıyafetlerimizin, yiyeceğimizin ve içeceğimizin olmasını istiyoruz. Şu anki durumumuzdan daha iyi bir durumda olmak istiyoruz." diye konuştu.

Boksa yaşadığı korkuyu yenmek için başladığını dile getiren Rıdvan, "Boks sayesinde içimdeki negatif enerjiyi dışarı atıyorum. Gelecekte şampiyon olmak istiyorum. Bu benim hayalim." dedi.

12 yaşındaki Miyar: "Kulübümüz yıkıldı ama bırakmadık"

Boks yapan kız çocuklardan 12 yaşındaki Miyar Eyyüb de yaklaşık 8 yıldır sporla ilgilendiğini belirterek, "Gazze'den Han Yunus'un Mevasi bölgesine göç etmek zorunda kaldım. Gazze'de bir spor kulübümüz vardı ama işgal güçleri kulübümüzü yıktı." dedi.

İmkansızlıklara rağmen devam ettiklerini vurgulayan Miyar, "Buraya geldikten sonra da devam ettik ama imkanlarımız yoktu. Basit malzemelerle antrenman yaptık. Sonra eldiven, minder ve bazı ekipmanlar bulabildik." ifadelerini kullandı.