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Gazze'deki Kadın ve Çocuklara Giysi Yardımı

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki halk eğitimi merkezinde, Gazze'deki kadın ve çocuklara destek olmak için giysi üretimi gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Gazze'de İsrail saldırılarının altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim üretim kurslarında iç kıyafet üretimi yapıldı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki halk eğitimi merkezinde, Gazze'deki kadın ve çocuklara destek olmak için giysi üretimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Gazze'de İsrail saldırılarının altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim üretim kurslarında iç kıyafet üretimi yapıldı.

Usta öğretici ve kursiyerler tarafından "Gazzeli Çocuklar Üşürse Biz Donarız" sloganıyla üretilen 13 paketten oluşan 500 kıyafet Mersin'deki yardım toplama merkezine ulaştırılmak üzere kargoya teslim edildi.

Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Satılmış Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, giyim yardımlarının üretilmesi aşamasında Almanya Zonguldak Gökçebey Çukurlular Derneğinin önemli katkıları olduğunu söyledi.

Kumaş ve iplik gibi malzemeleri temin eden derneğin giyim kursunda kullanılmak üzere iki sanayi overlok makinesi ile dikiş makinesi de aldığını belirten Erenoğlu, "Kampanyanın önemli kısmı bu kursta yürütülmekle beraber halk eğitimin açtığı diğer kurslarda da üretim yapıldı. Bu projede görev alan ve maddi manevi katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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