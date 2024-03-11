Üye Girişi
Haberler

Gazzeli çocuktan Ramazan mesajı: Sahura davulcu değil, bombardıman sesiyle uyanıyoruz

Güncelleme:

Filistinli bir çocuk, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ramazan ayında karşı karşıya oldukları zorlukları anlattığı görüntülü mesajını sosyal medyadan paylaştı. Mesajda, "Bütün dünyada çocuklar sahura ramazan davulcusunun sesiyle uyanacak, ama Gazze'de biz korkutucu bombardıman sesleriyle uyanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuk, saldırı altındaki bölgede ramazan ayında karşı karşıya oldukları zorlukları anlattığı görüntülü mesajını sosyal medyadan paylaştı. Çocuğun, "Bütün dünyada çocuklar sahura ramazan davulcusunun sesiyle uyanacak, ama Gazze'de biz korkutucu bombardıman sesleriyle uyanıyoruz." ifadeleri yürek burktu.

RAMAZAN AYINA BOMBARDIMAN VE AÇLIK ALTINDA GİRDİLER

Saldırı ve ablukanın sürdüğü Gazze'de 2,3 milyon Filistinli bombardıman ve kıtlık altında ramazan ayına girdi. İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Filistinliler, hayatlarının en zor ramazanını geçiriyor. Elektriğin ve suyun olmadığı Gazze'de, sahur veya iftarda bir lokma yiyecek bulmak da oldukça zor.

Gazzeli çocuktan Ramazan mesajı: Sahura davulcu değil, bombardıman sesiyle uyanıyoruz

"BİZLER RAMAZANI BOMBARDIMAN IŞIĞINDA KARŞILIYORUZ"

İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan ve kıtlığa sürüklenen Gazze'deki Filistinliler için ramazanın dünyadaki diğer İslam ülkelerinden ne kadar farklı olduğuna dikkati çeken çocuk, "Dünyanın diğer yerlerinde çocuklar ramazan ayını güzel şekilde güzel dekorasyon ve ışıklarla karşılayacak ama Gazze'de bizler ramazan ayını bombardıman ışıdığında karşılıyoruz. Bütün dünyada çocuklar sahura ramazan davulcusunun sesiyle uyanacak, ama Gazze'de biz korkutucu bombardıman sesleriyle uyanıyoruz." dedi.

Gazzeli çocuktan Ramazan mesajı: Sahura davulcu değil, bombardıman sesiyle uyanıyoruz

"BİZ 5 AYDIR ORUÇ TUTUYORUZ"

Filistinli çocuk Gazze'de yaşanan açlık ve gıda krizine dikkat çekerek, "Bilin ki biz 5 aydır oruç tutuyoruz, Gazze'deki gıda sıkıntısı nedeniyle çok az (yemek) yiyoruz, bu nedenle oruç tutmak bizim için zor olmayacak." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki diğer Müslümanların rahatça camilere gidip teravih namazını eda edeceğini dile getiren Filistinli çocuk, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki camilerin büyük kısmının yok edildiğini, hem bu nedenle hem de yeni saldırı endişesiyle Gazze'deki Müslümanların bu haktan dahi yoksun kaldığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title