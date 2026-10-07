Gazze'de 1,9 milyon kişi defalarca yerinden edildi, çadırlarda yaşıyor

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İsrail'in 3 yılı aşkın süredir devam eden soykırımı nedeniyle, yerinden edilmiş Filistinliler, sığınacak ev sayısının kısıtlı olması nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyon kişi defalarca zorla yerlerinden edildi.

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırıma varan saldırıları nedeniyle bölgedeki evlerin yüzde 80'inden fazlası ya yıkıldı ya da hasar gördü.

Ateşkese rağmen, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle abluka altındaki Gazze'ye temel yapı ve inşaat malzemelerinin girişine de izin verilmiyor.

Evlerin büyük kısmının yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinli derme çatma çadırlarda zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in ateşkese rağmen işgal alanlarını genişletmesi nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon Filistinli, Gazze Şeridi'nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen bir bölgede sıkışmış durumda.

Bir tarafı Akdeniz, diğer tarafı ise İsrail askerlerince kuşatılmış olan Gazze'nin hemen hemen her bölgesinde derme çatma çadırlardan oluşan çadır kentlere rastlamak mümkün.

Filistinlilerin daracık bir toprak parçasına sıkıştığı Gazze'de neredeyse çadır kuracak yer bulmak bile imkansız hale geldi.

İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen ve korunaksız çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gandur ailesinden anne Tağrid el-Gandur ve kızı İslam el-Gandur, AA muhabirine, Gazze'de 3 yıldır verdikleri yaşam mücadelesini anlattı.

Evleri yıkılan Gazzeli aile, yazın sıcağına, kışın ise yağmur ve su baskınına karşı korunaksız bez çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistinli aile, İsrail saldırılarının sona ermesi ve güvenli bir hayata kavuşmak için dua ediyor.

"Hiç ait olmadığın bir yerde yabancı gibi hissediyorsun"

Tağrid el-Gandur, saldırılarda eşini kaybettikten 20 gün sonra memleketi Cibaliye'den İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Kızım üç gün önce doğum yapmıştı ve yanımdaydı. Yerinden edilme yolculuğumuz o gün başladı. Hepimiz çıktık. Ben, çocuklarım, gelinimin ailesi ve mahallemizden bir grup insan." dedi.

Zorla yerinden edildikleri sırada El-Huce Caddesi, Yemen es-Said Hastanesi ve Rantisi Hastanesi çevresinde saldırıların sürdüğünü belirten Tağrid, çocuklarının da aralarında bulunduğu bazı kişilerin saldırılar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.

Tağrid, Gazze'nin güneyine zorla yerinden edilirken yanında hiç parası olmadığını ve hiç bilmediği bir bölgeye gitmenin verdiği endişeyle zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

Zorla yerinden edildikleri sırada çocuklarının kimliklerini buluştukları yerde vermek umuduyla yanına aldığını kaydeden Tağrid, çocuklarının nasıl yanına geleceğinden endişe ederken saldırılar nedeniyle dört kez yer değiştirmek zorunda kaldığını aktardı.

Filistinli anne, yaşadıkları sıkıntıları, "İnsan birbirini kaybediyor. İnsanlar birbirinden kopuyor. Yolun uzunluğu, mesafe, evinden, bölgesinden, ailenden ve komşularından ayrılmak zorunda kalmak. Hiç ait olmadığın bir yerde yabancı gibi hissediyorsun. Her ne kadar burası Gazze olsa da senin Gazze'deki bölgen güney değil. En büyük sıkıntılardan biri bu." ifadelerini kullandı.

Yazın ayrı sıkıntı, kışın ayrı sıkıntı

Cibaliye'den Deyr el-Belah'a ve buradaki farklı bölgelere gittikten sonra Han Yunus'a ulaştığını belirten Tağrid, Han Yunus'ta 2 yıl kaldıktan sonra Cibaliye'ye döndüğünü, burada ramazan ayı boyunca kaldıktan sonra Şati bölgesine geçtiğini ve yaralanmasının ardından bir hafta sonra Han Yunus'a dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Tağrid, "Biz hayatımızın bir nimet olduğunu bilmeden yaşıyormuşuz. Saldırılardan önce evimdeydim ve her şey hazırdı. Ne zaman dışarı çıkmak, ne zaman eve dönmek istersen. Yiyecek, içecek, güvenlik, huzur vardı. Başka hiçbir şey düşünmüyordun. Bugün ise gördüğünüz gibi, çadırdayız. Kum, böcekler, ateş, sivrisinekler, fareler." ifadelerini kullandı.

Zorla yerinden edildikten sonra kaldıkları çadırda yazın ve kışın farklı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Tağrid, kışın yağmur yağdığında ne yapacaklarını bilmediklerini belirtti.

Tağrid, Gazze'deki saldırıların halen bitmediğini ve bu nedenle her gün korkuyla yaşadıklarını kaydederek, saldırılar nedeniyle yıkılsa da Cibaliye'ye yeniden dönmeyi umut ettiğini söyledi.

Gelecek günlerin daha güvenli olması için dua ettiğini ifade eden Tağrid, başka bölgelerde yaşamaktansa kendi topraklarında çadırda yaşamayı tercih edeceğini belirtti.

"Gerçekten çok yorulduk"

İslam el-Gandur da Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının üzerinden üç yıl geçtiğini belirterek, bu sürede çok büyük sıkıntılar çektiklerini ifade etti.

İsrail saldırıları nedeniyle hayattan eser kalmadığını ve geriye yalnızca yıkım kaldığını belirten İslam, saldırıların çocuklar, yaşlılar ve diğer sivillerin hayatını kaybetmesine yol açtığını söyledi.

İslam, her açıdan büyük sıkıntılar yaşamalarına rağmen eşinin ilk başta evi terk etmek istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Mermiler evimizin içine girdi, helikopter geldi ve pencerelerimizin önünde durdu. Eşim çıkmayı kabul etmedi. Bana sürekli, 'Bu çocuklara ne olacak?' diyordu. O sadece çocuklar için korkuyordu. Ben de çıkmak istemiyordum. Nihayet bana, 'Sen çocukları al ve çık, ben evde kalacağım.' dedi. Ben de çocuklarla birlikte Şucaiyye'deki farklı okullara sığındım."

Eşinin hem 2014'teki saldırılarda hem de son saldırılarda yaralandığını kaydeden İslam, yedi kişilik ailesinden 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Eşinin omzundan yaralandığını ve omurgasında kırık oluştuğunu belirten Filistinli kadın, "Hem erkeklerin hem kadınların yaptığı işleri ben yapıyorum. Bütün insanlar buna şahittir. Bütün ailemin yükünü taşıyorum. Dünyaya, Birleşmiş Milletlere, herkese seslenmek istiyorum. Bu durumdan kurtulmak, artık rahatlamak istiyoruz. Yerimize, evimize dönmek istiyoruz. Hayatın değişmesini istiyorum. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyoruz. Gerçekten çok yorulduk, çok yorulduk, çok yorulduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA