Gazze'de İlk İnşaat İhalesi Fas Askeri Tesisi İçin

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze'nin yeniden inşasını yönetmek üzere kurulan Barış Kurulu'nun, bölgedeki ilk inşaat ihalesini Fas askerlerinin konaklaması için planlanan küçük bir askeri tesis projesiyle başlattığı bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, Gazze Barış Kurulu, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat ihalesini ABD'nin işgal ettiği Irak'ta Washington yönetimiyle çalışmalar yürüten Louisiana merkezli "Arkel International" şirketine verdi.

Henüz nihayete erdirilmeyen sözleşmeye göre, Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi planlanan 150 kişilik askeri tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne lojistik destek sağlaması öngörülüyor.

Haberde adı açıklanmayan bir Barış Kurulu yetkilisi, kurulun ve Gazze'yi denetlemek üzere atanan Filistinli teknokrat grubunun birkaç sözleşme onayının son aşamasında olduğunu, ancak henüz hiçbirinin kesinleşmediğini belirtti. Filistinli grup, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi olarak biliniyor.

Üssü inşa edecek Arkel International firması, ABD'nin işgal ettiği Irak'ta da Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü.

Askeri üs, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği bölümünde yer alacak

İhale haberi, Trump'ın Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiğini duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Bu plana karşı çıkan İsrail, Trump'ın açıklamasından sonra Gazze'ye hava saldırılarını artırdı.

Yapımı planlanan üs, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği yüzde 60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölge de oluşturmuş durumda.

Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı, Gazze için bir "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı ve bu birlikleri hangi ülkenin sağlayacağına dair farklı haberler çıkmıştı.

Fas küçük bir birlik sözü verdi ancak Uluslararası İstikrar Gücü'nün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve konuşlanmanın ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki binaların en az yüzde 80'i yıkıldı veya hasar gördü. Ateşkes, Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Buna rağmen bölgedeki 2 milyon insanın büyük çoğunluğu hala derme çatma ve insanlık dışı kamplarda yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: AA