Gazipaşa'da Selinus Sahili'nde Kirlilik İle İlgili İnceleme Başlatıldı

Gazipaşa'da Selinus Sahili'nde Kirlilik İle İlgili İnceleme Başlatıldı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili'nde bulunan 500 metre uzunluğundaki plastik boru, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle incelemeye alındı. Olay sonrası gözaltına alınan marina yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kirlilikle gündeme gelen ve şikayet sonrası incelemenin başlatıldığı Selinus Sahili'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda plastik boru bulundu.

Gazipaşa'daki Selinus Sahili'nde vatandaşlar, metrelerce uzunlukta, ucunda duba bağlı plastik borunun kıyıya vurduğunu gördü. İhbarla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından yaklaşık 500 metre uzunluğundaki plastik boru Gazipaşa Belediyesi görevlileri tarafından toplanıp sahilden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaklaşık 2 hafta önce Selinus Sahili'ne yakın bölgede boruyla denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddia edilmişti. Şikayet sonrası Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından inceleme, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan marina yetkilisi O.D., 'Çevreyi kasten kirletme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra adli kontrolle bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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