Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada
Emin YEŞİL / İSTANBUL, -Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Emin YEŞİL / İSTANBUL, -Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki olayda da şüpheliler, fark edilmelerinin ardından olay yerinden kaçtı.

İlk olay, dün saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Bir binaya giren iki kadın şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini elleriyle gizledi. Binadaki katları tek tek dolaşan şüpheliler, iddiaya göre bir dairede kimsenin olmadığını anlayınca kapıyı manyetik kartla açmaya çalıştı. Durumu fark eden bir bina sakininin bağırması üzerine iki kadın koşarak binadan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin dikkat çekmemek için engelli numarası yaptığı görüldü.

MARKET ÇALIŞANINI GÖRÜNCE KAÇTILAR

İkinci olay ise dün gece saatlerinde Sultangazi, Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin önüne araçla gelen şüpheliler, iş yerinin önünde bulunan paletleri çalmak istedi. Araçtan inen şüphelilerden biri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra paletleri araca yüklemeye başladı. Durumu fark eden market çalışanının müdahale etmek istemesi üzerine şüpheliler hızla araçla olay yerinden kaçtı. Bu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

