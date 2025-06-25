Gaziosmanpaşa'da Zihinsel Engelli Çocuğa Saldırı

Gaziosmanpaşa'da Zihinsel Engelli Çocuğa Saldırı
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Gaziosmanpaşa'da Zihinsel Engelli Çocuğa Saldırı
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Gaziosmanpaşa'da, kimliği belirsiz bir kişinin 12 yaşında zihinsel engelli çocuğu sokak ortasında darbetmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun yardım çağrısına rağmen çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti.

GAZİOSMANPAŞA'da kimliği belirsiz bir kişi, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Çocuğun yardım isteğine rağmen çevredekilerin müdahale etmediği olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Karayolu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu bağırarak kovalamaya başladı. Saldırgandan kaçan çocuk, ara sokağa girerek çevredekilerden yardım istedi. Çocuğu yakalayıp tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, yerde darbetmeye devam etti.

ÇEVREDEKİLER SADECE İZLEDİ

Çevredekilerin müdahale etmediği darp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zihinsel engelli çocuğun koşarak sokağa girdiği, burada kaldırımdaki bir kişiden yardım istediği anlar yer alırken şüphelinin yakaladığı çocuğu uzun süre tekme ve yumruklarla darbettiği ve çevredekilerin olaya müdahale etmediği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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