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Metroda Sigara Tartışması Kamerada

Metroda Sigara Tartışması Kamerada
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Gaziosmanpaşa'daki M7 Metro Durağı'nda yasak olmasına rağmen sigara içen bir kişi ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun tepkisi ve şüphelinin 'İnsanlık hali, unutmuşum' sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı; tartışma güvenlik görevlisinin müdahalesiyle sona erdi.

Gaziosmanpaşa'da, metro durağında yasak olmasına rağmen sigara içtiği öne sürülen bir kişi ile duraktaki bir yolcu arasında tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'daki Yenimahalle M7 Metro Durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen bir kişi, kapalı alanda sigara içmenin yasak olmasına aldırış etmeden sigara yaktı. Durumu fark eden başka bir yolcu ise tepki göstererek cep telefonunun kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Yolcu, 'Rahatlığa bak, afiyet olsun' diyerek tepki göstermeye devam etti. Sigara içtiği öne sürülen kişi, 'İnsanlık hali, unutmuşum' diyerek kendisini cep telefonu kamerasıyla kayda alan yolcuya tepki gösterdi. Yolcu ise, adamın kendisine saldırmasından çekinerek metro durağındaki güvenlik personelinin yanına koştu. Taraflar arasındaki tartışma güvenlik görevlisinin bulunduğu alanda da bir süre devam etti. Tartışma sırasında sigara içtiği öne sürülen kişi, cezaevinden yeni çıktığını ve adliyeye gittiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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