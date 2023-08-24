Gaziosmanpaşa Belediyesi, İBB tarafından iptal edilen minibüs hatlarının yerine ring seferleri düzenliyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen minibüs hatlarının yerine vatandaşların talebine göre ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini açıkladı. Usta, okulların açılmasıyla birlikte taleplerin artacağını belirtti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) iptal edilen minibüs hatlarında vatandaşların talebine göre ring seferleri koyduklarını bildirdi.

Usta, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde yaptığı basın açıklamasında, İstanbul genelinde son zamanlarda bazı minibüs hatlarının İBB tarafından iptal edildiğini söyledi.

İlçedeki hatların iptal edildiğini duraklarda bekleyen vatandaşların şikayetleri ve talepleri üzerine öğrendiklerini anlatan Usta, "Baktık ki birçok ilçede birçok hat iptal edilmiş. Umarım bu konuda büyükşehir belediyesi gerekli düzenlemeyi kısa zamanda yapar. Çünkü okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman bu talepler daha da fazla artacaktır. " dedi.

Usta, vatandaşların ihtiyacının karşılanması için belirli noktalardan ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Servis taleplerinin başında hastaneler, metro istasyonları ve otobüs durakları geliyor. Vatandaşlarımızın talebine, hareketlilik saatine ve yoğunluğuna göre bu servisleri düzenliyoruz. İlçemizin merkezine ve değişik noktalara, özellikle hastane eksenli ring servislerini vatandaşa hizmet olarak vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu çok kalıcı bir çözüm olmaz. Büyükşehir belediyesi tarafından, bu süreçte umarız minibüs hatlarının, minibüs duraklarının, otobüs hatlarının ve otobüs duraklarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme çalışması yapılır."

Usta, vatandaşların erişim ihtiyacının bir an önce karşılanmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.