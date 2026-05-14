Hakan Bahçetepe hakkında 24 yıla kadar hapis talebi

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu bulunan Bahçetepe için üç ayrı suçtan toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi. İddianamede HTS kayıtları yer aldı. Yapılan incelemede, Seza Büyükçulha'nın Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Baki Aydöner ile iddianamedeki diğer şüphelilerle aynı yerde iletişim kayıtlarının bulunduğu tespit edildiği ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün mütalaasında; Şüpheli Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu, şüpheli Baki Aydöner'in de CHP Meclis üyesi olduğu ve İmamoğlu'yla yakın kişiler olduğu, her iki şüphelinin de 'İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında' yargılandığı davada sanık olarak yer aldıkları İmamoğlu'na olan yakınlığını kullanarak sahip olduğu gücü haksız kazanç sağlama noktasında kullandığı görüşü verildi.

AKTAŞ, KAZI İZNİ İÇİN BAHÇETEPE'YE 300 BİN DOLAR VERİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde, 2024 yerel seçimlerinden önce istasyonda elektrik hattı çekmek için kazı izni konusunda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden izin verilmesini talep etmiştik. Yerel seçimlerden sonra belediyeyi CHP kazanınca bizim talebimizi yanıt vermek hususunda süreci uzattılar. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşüp, belediye başkanının 300 bin dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Gürkan Dölekli, İşletme Müdürü Özer Ayık aracılığıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye 300 bin dolar para verildiğini belirtti.

ŞÜPHELİ AYIK İDDİALARI REDDETTİ

İddianamede Aktaş'ın iddiasına ilişkin ifade veren Özer Ayık'ın ise, "İlgili kazı talebini BEDAŞ talep etmiştir. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'na 300 bin dolar verme gibi durum söz konusu değildir. İşin bedeli 1 milyon 400 bin liradır" dediği ifadesi yer aldı.

'ÖZER AYIK'IN 300 BİN DOLAR VERDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR'

Hakan Bahçetepe ifadesinde, "5 Nisan 2024'te, yerel seçim sonucunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Bana sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli kişiyi tanımıyorum. Ben 2019 yılında CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak göreve başladım. Herhangi bir belediyeden değil bizzat CHP Genel Merkezi'nden ilçe başkanlıklarına araç tahsisi yapılır. Yapılan araç tahsisi lojistik destek amacıyladır. Özer Ayık'ın 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır. Söz konusu kazı izni belediye meclisinden oy birliğiyle ve meclisteki sayısal çoğunluğun benim partimin dışında Ak Partili üyelerden oluşan bir heyet tarafından ve yine benden önceki belediye başkanının söz konusu kazı iznine olay havalesi vermesi sonucunda gerçekleşen kazı iznidir. Bu süreç öncesinde belediye imar ve hukuk komisyonundan da yine çoğunluğun benim partimin dışında olduğu bir temsil komisyonunun oy birliği ile geçmiştir. İddia edildiği gibi kazı iznini uzatmamız söz konusu değildir. Nisan 2024' te seçildiğim başkanlık görevimden iki ay gibi kısa süre sonrasında belediye meclisinden izin geçmiştir" dedi.

BAHÇETEPE HAKKINDA 10 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakan Bahçetepe 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 3 yıldan 7 yıla, 'Rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla, 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçundan 3 yıldan 5 yıla toplanda 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler için ise farklı oranlarda ceza talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı