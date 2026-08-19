Haberler

Özdağ'dan gazilere operasyon tepkisi: TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor

Özdağ'dan gazilere operasyon tepkisi: TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Güvenpark'ta hak arayan gazilere sabah polis tarafından yapılan operasyonu kınayarak, gazilerin gözaltına alınıp Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü belirtti. Gazilerin saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önünde protesto yapmak istediklerini aktaran Özdağ, 'TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor' dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hak arayan gazilerin bu sabaha karşı polis tarafından Güvenpark'tan çıkarılmasına tepki göstererek, "Her bir gazi 10'a yakın polis tarafından direnme fırsatı verilmeden gözaltına alınarak Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürülmüş. Görüştüğüm gaziler şu anda rehabilitasyon merkezinde serbest olduklarını ve saat 11.00'de eğer gitmelerine izin verilirse İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapacaklarını söylediler. TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Güvenpark'ta 1 aydır hak arayan gazilerimize ve şehit yakınlarına bu sabah 05.00'de, 500 civarında polis ile operasyon yapılmış. Her bir gazi 10'a yakın polis tarafından direnme fırsatı verilmeden gözaltına alınarak Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürülmüş. Görüştüğüm gaziler şu anda rehabilitasyon merkezinde serbest olduklarını ve saat 11.00'de eğer gitmelerine izin verilir ise İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapacaklarını söylediler. TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor."

Kaynak: ANKA
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Kamerun'da altın madeni çöktü: Onlarca ölü

Altın madeni çöktü: Onlarca madenci hayatını kaybetti
Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı