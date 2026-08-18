Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı anı kamerada
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Seydi Ahmet K.'nın arbede sırasında Meriç'i bıçakla yaraladığı görülüyor.
OLAY ANI KAMERADA
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, uğradığı bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbede sırasında Seydi Ahmet K.'nın elindeki bıçakla Milletvekili Meriç'i yaraladığı görüldü.
Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı