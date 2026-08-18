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Milletvekiline bıçaklı saldırı kamerada

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı, Meriç'in hayati tehlikesi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, eski CHP Oğuzeli İlçesi Başkanı Seydi Ahmet K. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Meriç'in etrafındaki bir kaç kişinin yanına doğru yürüdüğü ve karnını tuttuğu görüldü. Saldırıdan sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
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