Gaziantep ve çevre illerde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Trafik Haftası kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenlik trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziantep Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki uygulamaya katılan Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, yayalara bilgi verdi ve çeşitli broşürler dağıttı.

Uygulama alanına getirilen özel tasarım araca bindirilen vatandaşlara, emniyet kemeri takmayan sürücünün kaza anında yaşadıkları anlatıldı.

Vali Gül, programın ardından yaptığı açıklamada, yayaları bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirterek "Çocuklarımıza güvenli yaya yolculuğunu anlattık ve uygulamalı olarak gösterdik. Kurallara uyulduğu zaman trafik kazaları oranları ciddi seviyede düşüyor. Yayalar özellikle karşıya geçerken çok dikkatli olmalı." dedi.

Şanlıurfa

Trafik Haftası kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki Halk Eğitim Merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

Şnlıurfa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile jandarma trafik ekipleri, yayalara ve sürücülere 5 adımda güvenli trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Üzerinde "Dikkatinle Yol Ver, Yola Odaklan, Trafik Işıklarını Takip Et, Yaya yolunda ilerle ve Görünür ol" yazılı broşürler dağıtan jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara kırmızı düdük hediye etti.

Caddede uygulama yapan ekipler, trafik kurallarına riayet etmeyen yaya ve sürücüleri uyardı.

-Kahramanmaraş

İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yaptı.

Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki uygulamada, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı.

Araçları durduran trafik polisleri, emniyet kemeri kontrolü yaptı, sürücülere yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu, araçlardaki çocuklara hediyeler verildi.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturulması amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, bayram tatili süresince fedakarca görev yapan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Malatya

İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Trafik Haftası kapsamında bir takım etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Trafik kurallarına uyulması yönündeki farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını belirten Şahin, "Amacımız sağlıklı bir trafik düzeninin sağlanması, mala ve cana zarar gelmemesi." diye konuştu.

Şahin, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.

Etkinlikte Şahin ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşür dağıttı, öğrencilere ise kırmızı düdük verdi.

Öğrenciler daha sonra yaya geçidinde ellerindeki "dur" yazan tabelaları kaldırarak trafiği durdurdu. Şahin, Altın ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Altıntaş öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Adıyaman

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosuyla Adıyaman'da Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mimar Sinan Kültür Parkı'nda kurulan stantta öğrenciler ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı İhsan Maksar, "İçişleri Bakanlığının talimatları gereği Valilik olarak biz de yerelde bazı çalışmalar başlattık. Amacımız sağlıklı bir trafik düzeninin sağlanması, mala ve cana zarar gelmemesi." diye konuştu.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kilis

Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde etkinlik gerçekleştirildi.

Burada konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, projenin önemine değinerek, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesine yönelik uzun süredir çalışmalar yaptığını söyledi.

Yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak için etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Soytürk, "Bayramlardaki trafik kazaları ve buna bağlı olarak ölümler bir önceki bayrama göre yüzde 61 azalmıştı. Alınan tedbirler meyvesini veriyor. Bu tedbirlerden bir tanesi de yaya geçitleridir. Yaya geçitlerinde öncelik yayalarındır, araçlar ona riayet edecek. Böylece yayalara yönelik kazalar da önlenmiş olacak. Buna Türkiye'de büyük ölçüde uyuluyor ama uymayanlar hala var." dedi.

Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, sürücü ve yayalara kampanyayla ilgili broşür dağıttı.