Gaziantep ve çevre illerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde programa devam edildi.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Program kapsamında gün boyu çeşitli etkinlikler yapılacak.

Şanlıurfa

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmalarının yapıldığı törende öğrenciler şiirler okudu.

Tören, emekliliğe ayrılan öğretmenlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve beraberindeki öğretmenler, anıta çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Behçet Bakır'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından tören sona erdi.

Kutlamalar, Malatya Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Kilis

Kilis'teki törende İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Program, yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta TOBB Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki etkinlik ile devam etti.

Program, Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan canlı müzik dinletisi, halk oyunları ve oratoryo gösterisi ile aday öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

Törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
