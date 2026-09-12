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Gaziantep Valisi Çeber ile Başkan Şahin'den Gaziantep FK'ye moral ziyareti

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14 Eylül Pazartesi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK'yi ziyaret ederek başarı diledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14 Eylül Pazartesi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep Fk'yi ziyaret ederek başarı diledi.

Vali Çeber, kulüp tesislerindeki ziyarette yaptığı açıklamada, futbolculara başarı dilemek ve onların yanlarında olduklarını söylemek için geldiklerini söyledi.

Teknik direktör Orhan Ak ile takımda bir rüzgar yakalandığını ifade eden Çeber, "Orhan hocamı, futbolculuğundan beri bildiğim için çok önemli bir karakterin ve spor adamının şehrimize geldiğini bütün kent biliyor ve bunun motivasyonu var. Futbolcularımızın da her birinin alanının en iddialı oyuncular olduğunu da biliyoruz. Şehir futbolu iyi takip eder, belki henüz tribünlerde göremediniz ama inşallah onu da göstereceğiz." diye konuştu.

Şehrin futbolla çok ilgilendiğini aktaran Çeber, "Şehir olarak arkanızdayız, sizlere güveniyoruz, Gaziantep'in her konudaki hedefi zirvedir, o noktada da beklentilerimiz var. Her biriniz bizim için son derece kıymetlisiniz. Bu şehirdeki herkes belki üçüncü derece akrabasının ismini bilmez ama sizin isimlerini biliyor. Dolayısıyla sizlerle elbirliğiyle çok başarılı bir sezon geçiririz. Her şeyden önce sakatlanmasız, kazasız, belasız sağlıklı bir sezon diliyoruz. Bütün şehrin gözü Fenerbahçe maçında." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sanayi, ticaret, gastronomi, kültür ve turizm şehri olan Gaziantep'i spor şehri yapma azim ve kararlılığında olduklarını vurgulayarak "Oyunculardan çok şey bekliyoruz bu şehir iddialı bir şehir, sanayide 6'ncı olan şehir ligde de aynı yerde durmalı. Bize yakışanı yapmalıyız, şehrin bizden beklentisi bu. Taraftarımızdan da isteğimiz, gelmeleri, çok güzel bir stadımız var, doldursunlar, enerjilerini size versinler, siz de onlara verin." ifadelerini kullandı.

Futbolculara baklava ikram edilen ziyarette Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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