Gaziantep Üniversitesi'nde Yenilikçi Matematik Etkinlikleri Geliştirildi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında geliştirme çalışmaları yapıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, "Etkinlik Değerlendirme ve Geribildirim Aracı (EDGA) ile Nitelikli Matematiksel Etkinlik Tasarım ve Uygulama Eğitimi" projesine GAÜN ev sahipliği yaptı.

Proje kapsamında 13 farklı ilden gelen 24 BİLSEM matematik öğretmeni, özel yetenekli öğrenciler için nitelikli matematik etkinlikleri geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

Gaziantep, Mersin, Adana, Zonguldak, Sinop, Adıyaman, Konya, Hatay, Kayseri, Diyarbakır, Kırşehir, Şanlıurfa ve Malatya'dan katılan öğretmenler, öğrencilerine daha anlamlı ve etkili öğrenme fırsatları sunabilmek için ortak çalışmalar yürüttü.

Çalışma kapsamında, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi, modelleme, yapay zeka ve dinamik matematik yazılımları destekli etkinlikler geliştirildi.

Katılımcılar, geliştirdikleri etkinlikleri birbirleriyle paylaşarak ortak bir ürün havuzu oluşturdu ve proje sonunda kitaplaştırılarak tüm BİLSEM'lere ulaştırmayı planladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, "Fakültemizde yürütülen TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirilen EDGA aracının bu projeyle yaygın bir şekilde kullanıldığını görmek, TÜBİTAK kaynaklarının doğru kullanımına güzel bir örnek oluşturuyor." diyerek proje ekibini tebrik etti.

Eğitimlere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Gaziantep Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nden gelen uzman ve eğitmenler katıldı.