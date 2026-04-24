Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde çocuklara sırtını dönenlere "mehterli yürüyüş"le tepki

Ak Parti Konak İlçe Başkanlığı tarafından, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li grubun, çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine tepki amacıyla "mehterli yürüyüş" düzenlendi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen partililer, çevredekilere Türk bayrakları dağıttı.

Partililer daha sonra mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde caddede yürüdü.

Burada açıklama yapan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde CHP'li grubun, çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine tepki gösterdi.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Baştaş, "Gaziantep'te çocuklardan oluşan mehter takımına Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin sırtını dönmesi bu milletin tarihine, kültürüne ve güçlü mirasına sırtını dönmektir. Mehter bu milletin kültürünün en büyük mirasıdır. Bu harekete en büyük cevabı milletimiz verecektir." dedi.