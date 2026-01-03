Gaziantep'te Silahlı Kavga: Bir Ölü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Mert Aksoy ile A.G. arasında, 8 Şubat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, Mert Aksoy'u silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.G'yi gözaltına aldı.