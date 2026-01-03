Haberler

Gaziantep'te Silahlı Kavga: Bir Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Mert Aksoy ile A.G. arasında, 8 Şubat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, Mert Aksoy'u silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı