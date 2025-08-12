Gaziantep'te Silahlı Kavga: 9 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Güneş Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 9 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan A.İ.Y. (26), M.Y. (52) ve M.Y'nin (18) durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak

İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.