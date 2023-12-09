Gaziantep'te Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklar Sular Altında Kaldı

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Birçok araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. İtfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

GAZİANTEP'te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Seyrantepe Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağını su basması nedeniyle araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda mahsur kalanlar kurtarıldı. Kentte yağış etkisini sürdürürken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.