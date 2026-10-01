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Gaziantep'te sağanak su birikintilerine yol açtı, ulaşımda zaman zaman aksadı

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Gaziantep'te aralıklarla etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı, bazıları kapalı alanlara sığındı; kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu.

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar iş yerleri ve kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA
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