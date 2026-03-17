Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

Gaziantep'teki toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferlerinin bayramda ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Bu kapsamda arife günü başlayacak uygulamanın bayramın son gününe kadar süreceği kaydedildi.

Uygulamayla bayram süresince şehir genelinde ulaşımın kolaylaştırılması ve vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.