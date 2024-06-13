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Gaziantep'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ormanlık alanlara girişlerin 29 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı. Son 13 günde çıkan 64 orman ve 523 arazi yangını nedeniyle tedbirler alındığını belirten Çeber, vatandaşlardan hassasiyet istedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ormanlık alanlara girişlerin 29 Eylül'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Çeber, gazetecilere, hava sıcaklığının artması nedeniyle son 13 günde 64 orman, 523 de arazi yangını çıktığını söyledi.

Valilik olarak ormanların zarar görmemesi için tedbir aldıklarını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Düzenli piknik yapılan Dülükbaba, Burç ve Yamaçtepe tabiat parkları ile İbrahimli, Erikçe, Belkıs, Oğuzeli ve Kıraçtepe orman parklarına mangal ve ateş yakmamak suretiyle girişler serbest. Diğer tüm ormanlık alanlara girişler, 15 Haziran tarihinden 29 Eylül'e kadar yasaklanmıştır. Bu doğrultuda takipler yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan orman yangınları konusunda hassasiyet istirham ediyorum. Çünkü bahsettiğim 13 gün içerisindeki 64 yangının birçoğu, insan hareketlerine bağlı ya da insanların bıraktığı ürünlerden kaynaklandığı görülüyor. Dolayısıyla biz de böyle tedbirler almak zorundayız."

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Çeber Gaziantep Eylül Çevre Güvenlik Doğa Yaşam Güncel Haberler

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