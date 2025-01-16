Gaziantep'te Öğrencilere Ücretsiz Bilim Dergisi Dağıtımı

Gaziantep'te ortaokul ve lise öğrencileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) katılan öğrencilere, TÜBİTAK Çocuk ile Bilim ve Teknik dergileri ücretsiz dağıtılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimini artırmak, bilim okuryazarlığına teşvik etmek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Valilik fuaye salonunda imzalanan protokole göre, öğrencilerin faydalanabilmesi için şehrin 9 ilçesinde yer alan GASMEK, 420 orta okul ve 350 liseye, 12 ay boyunca TÜBİTAK Çocuk, Bilim ve Teknik dergisi dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu çalışmanın öğrenciler için güzel bir adım olduğunu belirterek, "Hem bilim şehri Gaziantep hem de eğitim şehri Gaziantep çalışmalarımızı destekleyecek anlamda çok güzel bir faaliyeti Büyükşehir Belediyesi düşünmüş. Sonuna kadar destekçiyiz. Bilimi ve tekniği en iyi takip edecek yöntem öğrencilerimizin. İnsanın ufkunu, beynini, vizyonunu açan, geliştiren ve yol gösteren yayınlar bunlar. Hem orta okullarımızda hem de liselerimizde bu eserlerin düzenli olarak geliyor olması öğrencilerimizi mutlaka çok güdüleyecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukları bilgi ve teknoloji çağına hazırlamanın önemli olduğunu söyledi.

TÜBİTAK Çocuk ile Bilim ve Teknik dergilerine ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için bu imzayı attıkları belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bilgi ekonomisi çağındayız, bilgi ve teknoloji çağındayız. Klasiklerden tutun kendini bir bilim adamı olarak yetiştirmek isteyen çocuğun vizyonunu okuduğu literatürü de kolaylaştırmak lazım. Bu kitaplara herkesin ulaşması çok kolay olmuyor. Bu işi kolay kılmak için de Büyükşehir Belediyesi olarak hemen bismillah dedik başladık. Bu TÜBİTAK Çocuk ile Bilim ve Teknik okullarımızda hocalarımızın elinde bir rehber kitabı olup bu çocukların okuduğu ilimle irfan edip uygulayıp sonuca gitmek çok önemli."

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise bilim sevgisini destekleyecek dergilerin okullarla buluşuyor olmasının mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.