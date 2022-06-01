Gaziantep'te mesire alanında kaybolan çocuk evinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te mesire alanında kaybolan çocuk evinde bulundu

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te mesire alanında kaybolan çocuk evinde bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada kaybolan çocuk evinde bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada kaybolan çocuk evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için ailesiyle Kızılcakent Mahallesi'ndeki Karpuzatan Mesire Alanı'na gelen 7 yaşındaki Yakup Ece'nin bir süre sonra kaybolduğu anlaşıldı.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Nizip Belediyesi ekipleri arama gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Akif Demirel'in koordinesindeki arama çalışmasına, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı ve Nizip İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı da katıldı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından evinde bulunan minik Ece'nin ailesinden habersiz eve döndüğü öğrenildi.

Nizip Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Gaziantep Hisarcık piknik Nizip Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title