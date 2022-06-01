Gaziantep'te mesire alanında kaybolan çocuk evinde bulundu - Haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada kaybolan çocuk evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için ailesiyle Kızılcakent Mahallesi'ndeki Karpuzatan Mesire Alanı'na gelen 7 yaşındaki Yakup Ece'nin bir süre sonra kaybolduğu anlaşıldı.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Nizip Belediyesi ekipleri arama gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Akif Demirel'in koordinesindeki arama çalışmasına, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı ve Nizip İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı da katıldı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından evinde bulunan minik Ece'nin ailesinden habersiz eve döndüğü öğrenildi.

Nizip Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.