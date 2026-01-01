Haberler

Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep'te okullara kar tatili
Güncelleme:
Gaziantep Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarının 2 Ocak 2026'da tatil edileceğini duyurdu. Engelli, ağır kronik hastalığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP'te 2 gündür etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada; engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtilerek, "Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesi, buzlanma ve okullarda salgın hastalık riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

