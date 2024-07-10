Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te meydana gelen olayda Mustafa Yılmaz, husumetli olduğu eski iş ortakları kayınbiraderlerinden Ali Kahraman'ı öldürüp Mustafa Kahraman'ı yaraladıktan sonra intihara kalkışmıştı. Meselenin, Yılmaz'ın dükkanları geri istemesi üzerine çıktığı öğrenilirken dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

ÖNCE CİNAYET İŞLEDİ SONRA TETİĞİ KENDİSİ İÇİN ÇEKTİ

Olay, dün öğleden sonra 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz, husumetli olduğu eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Karaman kardeşlerin tatlı dükkanına gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yılmaz, tabancasını çekip, kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Yılmaz, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesini duyan çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 kardeş ile enişteleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kahraman, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI VE VURDUĞU KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Kahraman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Mustafa Yılmaz ve Mustafa Kahraman'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

YARALI HALDE DIŞARI ÇIKIP YERE YIĞILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde 2 kardeşe peş peşe ateş ettiği, yaralılardan birinin dışarı çıkıp bir süre sonra yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.