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2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu! Cenazelerin çıkarıldığı an gözyaşları sel oldu

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Gaziantep'te yaşları 11 ile 25 arasında değişen gençler, koyun otlatırken serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişiyi mahalleli kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı. İkisi kardeş olan gençlerin cenazelerinin çıkarılışı sırasında gölet etrafında toplanan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Gaziantep'te, serinlemek için gölete giren Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun otlatan Burhan ve kardeşi Deniz Bilgin ile İsmail Uygun serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişiyi görenler, yardıma koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Suya giren ve zaman zaman boğulma tehlikesi geçiren mahalleli, halatla 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında gölet etrafında toplanan yakınları ise gözyaşı döktü.

Bilgin kardeşler ile İsmail Uygun'un cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu! Cenazelerin çıkarıldığı an gözyaşları sel oldu

2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu! Cenazelerin çıkarıldığı an gözyaşları sel oldu

2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu! Cenazelerin çıkarıldığı an gözyaşları sel oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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