Haberler

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ruhsatsız tabanca, 13 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, yağma suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi

Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha