Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ruhsatsız tabanca, 13 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, yağma suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.