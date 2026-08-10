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Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

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Gaziantep'te jandarma, dolandırıcılık yöntemleriyle 42 vatandaşı 1,5 milyon liradan fazla dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 54 şüpheliden 10'u tutuklandı, 44'ü adli kontrolle serbest kaldı.

Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen teknik takip ve çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde, telefon ve çeşitli ev eşyaları satma, icra dosyasının kapatılması vaadi gibi dolandırıcılık yöntemleriyle 42 vatandaşın 1 milyon 534 bin 984 lira dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 54 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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