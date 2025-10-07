Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması Finali

Gaziantep'te "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesinin finali düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından 5'incisi düzenlenen defilenin finali, Gaziantep Kalesi'nde yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamada, defilenin yenilikçi fikirleri üretime taşıyarak genç tasarımcıları ulusal anlamda desteklemek amacıyla yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Kileci, defilenin Gaziantep'in kültürel yapısının tanıtımında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Genç tasarımcıların yanında durmaya devam edeceklerini ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"Beş yıldır başarıyla sürdürülen ve ihracatçıların tasarım ve inovasyon alanındaki vizyonunu geliştirmek amacıyla hayata geçirilen bu yarışma bugüne kadar yüzlerce genç tasarımcıya mentorluk, üretim desteği ve görünürlük imkanı sağlamış, ülkemizin tasarım gücünü ihracatla buluşturan projelerden biri haline gelmiştir."