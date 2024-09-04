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Gaziantep'te Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı Düzenlendi

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Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'nda çocukların teknolojik bağımlılıkları ele alındı. Çalıştayda, çocukların dijital platformlardan olumsuz etkilenmemesi için yeni bir platformun geliştirilerek yaygınlaştırılması hedeflendiği belirtildi.

Gaziantep'te 4-6 yaş arası çocukların teknolojik bağımlılıklarını araştırmak amacıyla "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen çalıştay ile çocukların teknolojik çağda yaşadığı sorunları ele alan 6 oturum gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştayın önemli sonuçları olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yetiştirdiği çocuklar çok kıymetli. Görsel idrakte büyük bir sorunumuz var, zihinsel saldırı altındayız. Sadeleşme ve yalınlaşmaya gitmemiz gerek. 4-6 yaştan başlayarak yalınlaştırmaya başlamamız gerek. Okumalı ve düşünmeli, aklımızı kullanmalıyız. Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Bugün buraya gelen uzmanlar ve hocalarımızın çalışmalarından çok güzel sonuçlar çıktı. Bu çalışmalara ihtiyacımız var. Çok ciddi bir teknolojik bağımlılık ve içerik sorunuyla karşı karşıyayız ve eğer bugün bunu yönetemezsek, yarınlarımızın ne kadar karanlık olacağını görüyoruz. Bugün buraya sorumluluk sahibi olanlar geldi ve başlayalım diyoruz. Koruyucu, önleyici tedbiri almalıyız. Yolun çok başındayız. 5 yıl sonra attığımız bu tohumun etki analizi ile sonuçlanacağına inanıyoruz."

Çalıştayda, çocukların, hayatının bir parçası haline gelen dijital platformlardan olumsuz etkilenmemeleri için birçok çalışma yapılacağı ve yeni bir dijital platform geliştirilerek yaygınlaştırılması hedeflendiği belirtildi.

Kurulacak yeni platformun belirlenen pilot bölgelerde uygulanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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