Ankara'da uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

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Ankara'da polise yönelik silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Saldırının ardından kaçan 3 şüpheli, kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

UYGULAMA YAPAN POLİSLERE ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri uygulama yaptığı sırada bir araçtan görevlilerin üzerine silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan polis memurlarından biri ağır yaralandı. Saldırının ardından bölgede hareketli dakikalar yaşandı.

AĞIR YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru için sağlık ekipleri harekete geçti. Yaralı polis memuruna müdahale edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

3 SALDIRGAN ARAÇLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından Pursaklar ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırganların kaçtığı aracı belirleyerek şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışma sonucunda 3 saldırgan, olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Şüphelilerin yakalanması sırasında polis ekipleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleriyle çıkan çatışmada 3 saldırgandan biri etkisiz hale getirildi. Diğer şüphelilerin de yakalandığı belirtildi. İlk tespitlere göre saldırganların uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com