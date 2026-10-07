Haberler

Ankara'da uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaçan 3 şüpheli olayda kullandıkları araçla birlikte yakalanırken, şüphelilerden biri polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

  • Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu.
  • Saldırının ardından kaçan 3 şüpheli, olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı.
  • Şüphelilerin yakalanması sırasında çıkan çatışmada saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi.

Ankara'da polise yönelik silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Saldırının ardından kaçan 3 şüpheli, kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

UYGULAMA YAPAN POLİSLERE ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri uygulama yaptığı sırada bir araçtan görevlilerin üzerine silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan polis memurlarından biri ağır yaralandı. Saldırının ardından bölgede hareketli dakikalar yaşandı.

AĞIR YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru için sağlık ekipleri harekete geçti. Yaralı polis memuruna müdahale edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

3 SALDIRGAN ARAÇLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından Pursaklar ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırganların kaçtığı aracı belirleyerek şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışma sonucunda 3 saldırgan, olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Şüphelilerin yakalanması sırasında polis ekipleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleriyle çıkan çatışmada 3 saldırgandan biri etkisiz hale getirildi. Diğer şüphelilerin de yakalandığı belirtildi. İlk tespitlere göre saldırganların uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası koku tedirginliğe neden oldu

Okulda yayılan koku tedirgin etti, ekipler alarma geçti!
İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı

Öğretmenden veliye skandal mesaj: Senin gibi karım olsun...
Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar

Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Vatandaşa gelir kapısı oldu
Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak! TFF resmen harekete geçti
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür

Ailenin feryadını duydu: Hızır gibi yetişti

Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri belli oldu: Adana ve Erzurum zirveyi paylaştı

Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri belli oldu
Amasya’da şap alarmı: Hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı

Bir kentimiz alarma geçti: Hayvan pazarları kapatıldı
Tabancayı doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı