Gaziantep'te deprem anında bir hemşire, kaçmak yerine canını hiçe sayarak hasta çocukları kurtardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini hissettiren deprem esnasında Gaziantep'de bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hastanede görev yapan hemşire Şeyma Alakuş'un sarsıntı anında dışarıya kaçmak yerine hastaları tahliye etmek için çabaladığı görüldü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü gerçekleşen 7.7 ve ardından 7.6'lık depremler 10 ilde çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler duygu dolu anlar yaşattı.

DIŞARI KAÇMAK YERİNE HASTALARI TAHLİYE ETTİ

TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında dışarıya kaçmak yerine adeta canını hiçe sayarak hastaları kurtarmaya koştu.

BAŞKA HASTALARI DA KURTARMAK İÇİN GERİ GİRDİ

Aralarında çocukların da bulunduğu hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla çabalayan Şeyma hemşire, bazı hastaneleri tahliye ettikten sonra geri dönerek diğerlerini de çıkarmak için binaya geri girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.